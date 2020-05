In articol:

Andra Volos este distrusă de durere după ce Bogdan Mocanu a înșelat-o cu Bia, fosta concurentă de la Puterea Dragostei . Andra a recunoscut că era certată cu Mocanu în acel moment și hotărâseră să ia o pauză, dar nu s-a așteptat niciun momnet lao asemenea lovitură. Ba mai mult, Andra a sperat până în ultimul moment că Bogdan va fi bărbatul alături de care își va petrece tot restul vieții.

Andra Volos a visat că este înșelată de Mocanu. Dezvăluiri uluitoare

Deși vorbiseră să se împace, Bogdan Mocanu a lăsat-o pe Andra la prietena ei Melisa și a plecat la pensiune cu Jador și Bia. Acolo, Mocanu și Bia au petrecut întreaga noapte împreună. În acel timp, Andra care era acasa și dormea, s-a trezit din somn plângând din cauza unui vis despre care spera să fie un simplu coșmar.

„Eu în noaptea în care el a fost cu două fete am visat. Dumnezeu mi-a trimis prin somn că el mă înșală. M-am trezit din somn plângând și i-am zis Melisei și iubitului ei că Bogdan în noaptea asta m-a înșelat. După care eu aș putea să vă trimit un screenshot în care eu i-am trimis lui un mesaj în are i-am spus bai, tu m-ai înșelat cu două. Și el a zis hahaha și eu am auzit multe. Lumea acum știe că suntem separați și încearcă să bage intrigă. Dar eu am primit semn de la Dumnezeu și vă jur că așa a fost”, a declarat Andra Volos într-un vlog.

Pe de altă parte, Andra Volos a spus că a primit mai multe mesaje în care a fost informată că Bogdan o înșală și că în acel momente petrece cu două fete. Bruneta se gândește că mesajele ar fi chiar de la Bia, de pe un cont fals de Instagram.

Andra Volos îl va mai ierta pe Bogdan?!

După crunta suferință, Andra va pleca la mama ei, în Italia, unde vrea să se vindece. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu exclude o posibilă împăcare cu fostul iubit, motiv pentru care vrea să stea cât mai departe de el. Pe de altă parte, Andra nu a spus cu exactitate ce va face. Cel mai probabil, vrea să mă lase timpul să treacă pentru a putea lua o decizie.

