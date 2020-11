Andra Volos, replici dure pentru Ella de la Puterea Dragostei: ”Nu e ușă de biserică. O prietenă a luat-o din mașină de la bărbatul ei”

Andra Volos [Sursa foto: Instagram]

Andra Volos a ținut să clarifice lucrurile și a vorbit despre scandalul din online cu Ella de la Puterea Dragostei. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, după o provocare pe care Bianca Comănici ar fi primit-o. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a sunat-o pe Andra, spunându-i că n-are nicio șansă la Livian, în urma unei provocări.

”Am sunat-o, a răspuns și i-am zis că nu o să aibă niciodată șanse la Livian, eu am continuat de la înțepătura cu Livian. Ea a zis ceva, Andra s-a enervat și a luat telefonul și a sunat-o”, a spus Bianca Comănici, la Wowbiz.

Andra Volos a răbufnit la adresa Ellei de la Puterea Dragostei

Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a vorbit în platoul Wowbiz despre cum a pornit tot scandalul cu Ella. Potrivit spuselor Andrei, cearta a început atunci când Ella de la Puterea Dragostei a făcut conversația publică.

”Când am sunat-o ea, ea a început direct, nici nu am vorbit. Ea nu a știut că e cu mine Bianca și când am văzut că o jignește și eram și pornită pe ea. Eu voiam să vin și în finală să vorbim față în față. Chiar abia aștept să ne întâlnim. Mi-a spus „tu, disperato, care sunt bărbații” și efectiv mă ataca. Da, am înjurat-o în ultimul hal pentru că și ea m-a atacat. Ea m-a înregistrat, ea vorbește cu o persoană de pe un site cu anunțuri online de mică publicitate, e prietena ei cea mai bună, cine se asemaănă se adună. I-a dat conversațiile și de acolo a început totul”, a spus Andra Volos, despre scandalul cu Ella.

Ella de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Ba ma mult decât atât, Andra susține și că Ella i-a adresat cuvinte dure, spunând pe un live că fosta lui Mocanu este o amărâtă.

”Dacă ea întreba de ce facem asta, noi îi spuneam că era o provocare. Și ea a înjura și a spus că sunt cu Iancu, că eu sunt disperată, deși eu nu am mai vorbit cu Iancu. Ea când a dat înregistrarea nu a dat și ce a vorbit ea. Aseară iar a făcut un live cu prietena ei în care spunea că eu sunt o amărâtă, că eu stau pe banii Melissei, că ea mă îmbracă. Eu am rămas șocată de ce poate să spună fată asta, cât este de frustrată și de ciudoasă. Trebuie să vorbim față în față, eu nu o să termin. Când vorbesc despre ea, eu mă enervez”, a mai adăugat fosta iubită a lui Mocanu.

Andra Volos a vorbit despre faptul că Ella de la Puterea Dragostei nu este o ușă de biserică și că o prietenă de-a ei a luat-o pe brunetă din mașina bărbatului ei. Andra susține că Ella a avertizat-o că va merge la Poliție.

”Am o prietenă care mi-a zis că a luat-o pe Ella din mașină de la bărbatul ei, dar vă spun sincer că dacă e să nege în continuare eu o chem pe femeia aia să vină aici. A luat-o din mașină de la bărbatul ei și a zis „cum îți permiți să dai mesaje, când vezi că noi în fața ta ne sărutăm?”. Nu e așa cum vrea ea să pară, nu e ușă de biserică. După ce am făcut live, Ella m-a deblocat și mi-a spus „gata, mă duc cu dovezile la Poliție” și i-am spus că aștept citație și i-am dat block”, a conchis Andra Volos.