Andra Volos se mută definitiv în Italia! Iată cine o însoțește și care este motivul! "Poate îmi găsesc un bărbat care să mă iubească"

Andra Volos este influenceriță foarte urmărită și iubită de public. Aceasta a căpătat notorietate în urma participării în cadrul unui celebru show matrimonial. Acolo a demonstrat că este capabilă să iubească, având o relație de cuplu cu Bogdan Mocanu, care nu a rezistat și în afara competiției.

De ce se mută Andra Volos în Italia?

Andra Volos este foarte apreciată de tinerele din ziua de azi, fiind un model pentru ele, în materie de stil și viață. Până acum a făcut ravagii în București și de acum încolo plănuiește să se stabilească în Italia. Conform paginii de instagram Viperele Vesele, bruneta a luat decizia de a se muta definitiv în Portofino, unde locuiește mama ei de peste 15 ani.

"Am luat decizia de a mă stabili definitiv în Italia. Am câteva contracte acolo, pe care trebuie să le onorez. Sunt în discuții avansate cu două televiziuni din Italia pentru a participa în cadrul show-urilor lor, dar mai multe detalii o să vă dau după ce semnez contractul. Consider aceasta o schimbare benefică pentru mine și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere sentimental. Mă gândesc că, poate, acolo o să îmi găsesc un bărbat care să mă iubească, să mă respecte și să mă aprecieze la justa valoare, poate acolo o să îmi găsesc liniștea sufletească.", a declarat Andra Volos, pentru viperele vesele.

Cine se mută cu Andra Volos în Italia?

Andra Volos și Andreea Ardelean sunt prietene de când erau mici. Cele două au și fost colege de emisiune, atunci când au participat în cadrul cunoscutului show matrimonial. Nu doar Andra a demonstrat puterea dragostei, ci și Andreea, care a avut o frumaosă relație cu Ricardo Filip. Nici cuplul lor nu a rezistat prea mult timp după terminarea competiției, iar acum fiecare își vede de viață fără să mai păstreze legătura.

Odată cu mutarea definitivă a Andrei Volos în Italia, prietena ei bună, Andreea Ardelean, sau cum o știu toți, Deea, s-a gândit să îi facă o surpriză și să o urmeze.

"Deea (Andreea Ardelean), de asemenea, o să se stabilească cu mine în Italia. Nu aș fi putut să o las să rămână în România. Unde s-au mai văzut siameze despărțite?!", a mărturisit Andra Volos, pentru viperele vesele.