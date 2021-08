Andra Volos și Bogdan Mocanu se vor vedea în instanță. Reacția acidă a fostei concurente de la Puterea dragostei: "Avocata mea o să facă dreptate"

Andra Volos și Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram] 12:19, aug 21, 2021 Autor: Adriana Cristiana

Andra Volos și Bogdan Mocanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste în cadrul competiției Puterea Dragostei. Cei doi s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori și, într-un final, au decis să meargă pe drumuri separate.

Andra Volos, reacție acidă în scandalul cu Bogdan Mocanu

Însă, cu toate acestea, se pare că aceștia au fost implicați de curând într-un nou scandal. Fosta concurentă susține că a fost sunată de fostul ei iubit și trasă la răspundere de acesta. De aici a pornit totul, iar comentarii negative au venit din partea amândurora.

Bărbatul a vrut să știe de ce fosta lui parteneră se bagă în relația lui, iar lucrurile au degenerat. Și-au aruncat cuvinte dure și chiar au pornit un întreg scandal.

Andra Volos a decis să clarfice situația și a postat mai multe InstaStory pe contul său de socializare. Aceasta susține că nu e câtuși de puțin interesată de ceea ce se întâmplă în viața fostului ei partener.

"Am primit un răspuns și câteva scuze, ca de obicei. S-a întâmplat toată situația asta, cum că eu am atentat la familia lui, la nevasta lui.. Pe mine nu mă interesează, nu am avut nici cel puțin 0% intenția de a face o chestie de genul sau să o copiez pe ea, cum face ea pozele, să fac la fel pozele. Astea sunt scuze foarte penibile pentru a-mi înjura mama, care este de față, pentru a mă amenința.." , a declarat Andra Volos.

Andra Volos și Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, a mai adăugat faptul că a apelat la avocată pentru a rezolva această problemă și că nu vrea să intre mai mult în detalii.

"Vreau să închei acest scandal. Dacă el susține în continuare sau credea chestia asta că eu am atentat la familia lui.. Poți să suni persoana și să ai o discuție normală pentru că poți să îți folosești inteligența pe care o ai. Nu vreau să intru prea mult în detalii. Avocata mea și cine trebuie o să facă dreptate... De ce a menționat faptul că știa că era înregistrat și eu, ca drept dovadă, în filmarea de aseară se observă faptul că l-am atenționat ca să termine cu înjurăturile și când a auzit a închis", a mai mărturisit aceasta.