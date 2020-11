Andra Volos spune adevărul despre împăcarea cu Bogdan Mocanu: ”Am rămas două zile la el...”

Andra Volos [Sursa foto: Instagram]

Andra Volos și Bogdan Mocanu au fost unul dintre cele mai iubite cupluri ale sezonului doi Puterea Dragostei. Cei doi amorezi și-au continuat relația și după ce au plecat din competiție. Deși iubirea lor a fost cu suișuri și coborâșuri, cei doi nu au dat uitării momentele frumoase petrecute împreună. De curând, Andra Volos a avut grijă de pisica fostului iubit, cât timp acesta nu se află în țară. Mocanu și Jador s-au întors la Istanbul, acolo unde se află de câteva zile.

Andra Volos, despre împăcarea cu Mocanu

Andra Volos a explicat, aseară, într-un live făcut pe pagina ei de Instagram, faptul că a avut grijă de pisica lui Bogdan Mocanu. Ba mai mult decât atât, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a spus că a rămas două zile acasă la Mocanu, unde a avut grijă de Gucci, pisica acestuia.

De altfel, Andra a susținut faptul că ea și Bogdan Mocanu nu s-au împăcat, ci doar aceasta l-a ajutat cu pisica. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mai spus faptul că dacă voia să dovedească că are, din nou, ceva cu Mocanu posta diferite clipuri făcute în ultimele zile. Însă, Andra a mărturisit faptul că ea este o femeie singură.

”Nu m-am împăcat cu Bogdan. Pur și simplu am grijă de pisica lui. Dacă voiam să dovedesc că mai am ceva cu Bogdan arătam videouri cu el. Am rămas două zile la el, am avut grijă de pisicuță. Bogdan e singur, eu sunt singură”, a spus Andra Volos.