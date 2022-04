Andrada Bârsăuan, destăinuiri pentru WOWbiz! Cum e să fii cu soțul în permanență și acasă și pe scenă: "Îl stresez continuu"| EXCLUSIV

In articol:

Andrada Bârsăuan este o cântăreață de muzică populară din Ardeal, care a câștigat inimile celor care o ascultă, prin melodiile frumoase pe care le interpretează. Artista are o poveste de viață impresionantă și o familie superbă.

Andrada Bârsăuan și soțul, împreună pe scenă și acasă

Felul unic de a interpreta cântecele folclorice i-au adus succesul.

Andrada Bârsăuan își iubește enorm soțul, dar și fiica, care, de curând a împlinit un an. Aceasta este foarte fericită și împlinită, iar, într-un interviu cu WOWbiz.ro, a dezvăluit cum se simte când face echipă cu soțul ei, atât acasă, cât și pe scenă.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

"E fain și mai ușor într-un fel, că suntem amândoi implicați în aceeași meserie, dar și greu pentru că eu îl stresez continuu pe el. Am noroc că el este o fire mult mai matură decât mine, care știe să gestioneze situația în așa fel încât să mă calmeze. Eu am o problemă cu întârziatul și el întotdeauna încearcă să mă calmeze că ajungem la timp. Eu sunt o fire mai dificilă, poate de aceea e mai greu că suntem amândoi peste tot, că trebuie să îmi suporte toate capriciile, în rest este foarte fain. Eu pot să zic că este foarte ușor, atâta timp cât știu că el e în spatele meu și se ocupă de tot.", a mărturisit Andrada Bârsăuan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Andrada Barsauan, dezvaluiri dureroase: "Nimeni nu isi poate imagina cum e sa pierzi un parinte, am simtit toata suferinta lui"

Andrada Bârsăuan și soțul ei, nuntă mai ceva ca în povești

Andrada Bârsăuan și soțul ei au avut o nunt cu adevărat specială. Aceștia au organizat două petreceri într-o singură lună, unde au avut 16 perechi de nași. Artista ne-a dezvăluit dacă este o tradiție sau pur și simplu a fost viziunea lor asupra căsătoriei.

"Nu e o tradiție, am ales așa pentru că am fost obligați într-un fel fiind din zone diferite, tradițiile sunt diferite. De unde sunt eu, am mers pe o nuntă mai elegantă. Au fost nași din partea mea și din partea lui Lazăr. Finii părinților lui Lazăr trebuiau să fie nașii noștri și așa am ajuns noi la 16 perechi de nași. Noi am ales așa ca să nu supărăm pe nimeni, de aceea am făcut și două nunți și am împăcat pe toată lumea. Cheltuiala a fost dublă, dar a fost mult mai simplu, pentru că așa ne-am ajutat și părinții în fiecare parte, să putem să ne organizăm. A fost ok, sincer.", a explicat Andrada Bârsăuan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.