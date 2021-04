Andrada Bărsăuan, mămică pentru prima dată! Primele imagini cu fetița: „Ce trăiesc nu pot exprima în cuvinte” FOTO

In articol:

Andrada Bărsăuan, considerată cea mai frumoasă cântăreața de muzică populară din zona Ardealului, a devenit mămică în urmă cu puțin timp! Celebra artistă a dat vestea cea mare pe pagina sa de Instagram, acolo unde a publicat primele fotografii cu micuța. Vedeta le-a dat vestea cea mare fanilor săi de pe rețelele de socializare, cărora le-a dezvăluit care este numele ales pentru cea mică.

Așadar, Ecaterina a fost năsuctă prin cezariană, miercuri, 7 aprilie, și este perfect sănătoasă. Fetița cântărește 3,500 de grame și are 56 de cm.

Celebra cântăreață de muzică populară a menționat că atât ea, cât și fetița, se simt foarte bine. „Mă simt bine, dragilor. Ce trăiesc nu pot exprima în cuvinte. Te iubim, Lazăr”, a scris artista, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Andrada Bărsăuan a postat și prima fotografie cu fetița, iar comentariile și felicitările nu au întârziat să apară. „Minune! Să fiți sănătoase, amândouă!”, „Doamne-ajuta, sa trăiască, sa va bucure și sa va lumineze viața!”, „Wow micutaaa, ce drăgălașă e😱😱😱!!!!! Sanatate și felicitări!!!!❤️❤️❤️❤️”, „Felicitări, Andrada! Bine ai venit, Ecaterina! Sa fiți sănătoși, că fericiți sigur sunteți! Calde îmbrățișări din Botoșani! 🤗❣😇”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje primite de la urmăritori și prieteni.

Andrada Bărsăuan a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă! Prima fotografie cu micuța [Sursa foto: Instagram]

Andrada Bărsăuan și soțul ei, entuziasmați să devină părinți: „Un copil e o binecuvântare”

Andrada Bărsăuan a mărturisit că vestea sarcinii a fost o bucurie enormă atât pentru ea, cât și pentru soțul ei.

Cântăreața în vârstă de 25 de ani a dezvăluit că și-a dorit foarte mult să fie o mămică tânără.

„A fost o bucurie așteptată aș putea spune. Un copil e o binecuvântare în orice familie, ne-am dorit dintotdeauna să fim părinți tineri. Când am aflat eram amândoi acasă, cred că eu am avut emoții mult mai mari, am trecut de la bucurie la plâns, dar sunt binecuvântata să-l am alături pe Lazăr, mi-a fost alături în aceste luni, zi și noapte, am avut zile grele, în care m-am simțit foarte rău, s-a focusat asupra mea încât să nu simt că sunt singură în această postură”, a declarat artista, pentru Spynews.