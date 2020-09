Andrada a fost dată la orfelinat imediat după ce s-a născut [Sursa foto: Turnul Sfatului]

Povestea emoționantă de viață a Andradei a avut o întorsătură mult așteptată de către tânără. Născută Andrada Patricia Stancu în anul 1998, la Sibiu, fata a fost lăsată într-un orfelinat de către mama ei naturală. Ea a fost dată în plasament la o familie cu care ține legătura și în ziua de astăzi. În 2001, Andrada a fost adoptată de un cuplu din Franța, cu mamă româncă și tatăl francez.

„Deși nu prea am povestit despre adopția mea, părinții mei mi-au spus tot ce trebuia să știu la vârsta pe care o aveam. Acum știu că am fost la orfelinat și apoi într-o familie, în plasament. S-au purtat minunat cu mine. Și astăzi țin legătura cu această familie. Copilăria mea a fost una foarte frumoasă. Locuiam la sat și a fost superb. Mergeam la unchiul meu care avea animale și mă ocupam de ele. Îmi plăcea”, poveste Andrada despre copilăria sa în România.

Tânăra și-a continuat studiile în Franța, iar imediat după s-a angajat. Acum, ea are 22 de ani, este logodită și are un băiețel pe nume Oscar. În curând, Andrada și logodnicul ei vor păși în fața altarului.

Andrada, împreună cu fiul și logodnicul ei[Sursa foto: Facebook]

Andrada și-a cunoscut mama biologică după ce a postat un anunț pe Facebook

Odată ce și-a început propria familie, Andrada nu a putut să nu se gândească la familia pe care nu a apucat să o cunoască vreodată. Tânăra în vârstă de22 de ani a decis că e momentul să o găsească pe mama care a adus-o lume, iar porcedeul a durat aproximativ 24 de ore. mama Andradei locuiește în Germania, iar revederea dintre cele două a fost una emoționantă, chiar dacă a fost doar online.

„În sfârșit, am găsit-o. A fost un moment foarte emoționant. Încă nu îmi vine să cred că am reușit. M-am gândit atâția ani că într-o zi poate o voi găsi și acum, dintr-o dată, am reușit. Am plâns, am râs, am discutat despre viața ei, despre viața mea, mi l-a arătat pe fratele meu de doi anișori, am vorbit cu familia mea, cu bunica mea, unchi și mătuși. Mi-a spus că este fericită că și-a găsit fetița. Am stat de vorbă două ore, dar care mie mi s-au părut 20 de minute”, a declarat Andrada, după ce și-a văzut pentr prima dată mama naturală.

Mama Andradei avea 17 ani atunci când a născut-o și nu a putut să ocrească. Acum, tânăra de 22 de ani speră ca mama ei biologică să facă parte din viața ei. „Sunt fericită că am găsit-o și nu vreau să o pierd din nou. Toată viața mea am fost singură, iar acum am și un frate”, a mai spus Andrada.

Sursa: Turnul Sfatului