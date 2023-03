Andrea Compagno ar putea salva naționala României? Declarația lui Dinu Gheorghe: „E cel mai bun vârf în clipa de față din România”

In articol:

Andrea Compagno, atacantul celor de la FCSB, se află în lotul preliminar la naționala Italiei, însă fotbalistul este văzut ca o soluție și pentru reprezentativa pregătită de Edi Iordănescu.

Dinu Gheorghe, despre Andrea Compagno: „E cel mai bun vârf în clipa de față din România”

Andrea Compagno (26 de ani), atacantul celor de la FCSB, se află în lotul preliminar al lui Roberto Mancini (58 de ani) la naționala Italiei. Totodată, fotbalistul este văzut ca o „speranță” și pentru reprezentativa României.

Recent, Dinu Gheorghe, fost conducător în fotbalul românesc, a declarat că, în opinia lui, italianul nu va ajunge în cele din urmă în echipa lui Mancini, însă ar putea ajuta țara noastră, întrucât el este „cel mai bun vârf în clipa de față din România”:

„Cred că sunt atacanți italieni mai buni ca el. E foarte bine, ridică puțin nivelul fotbalului românesc.

Mancini e în căutare de jucători pentru echipa națională, a durut această ratare a calificării la Mondial, e a doua.

Eu zic să nu ne grăbim, foarte bine că e în lotul lărgit, dar nu cred că va putea fi alegerea lui Mancini. Îmi place mult cum joacă, ține bine de minge, dar mi se pare un pas cam mare.

E cel mai bun vârf in clipa de față din România. Se vede că are școala asta italienească. Dacă era să fie naturalizat, era fantastic, am fi avut o șansă bună cu el.”, a declarat Dinu Gheorghe, notează digisport.ro.

România se află în Grupa I, în preliminariile pentru EURO 2024, alături de Elveția Israel, Kosovo, Andorra și Belarus.

Potrivit sursei citate, primele două clasate vor înainta în Campionatul European.

Andrea Compagno [Sursa foto: Profimedia]

Programul României în preliminariile pentru EURO 2024

25 martie 2023

ora 19:00| Belarus – Elveția

ora 21:45| Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21:45| Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21:45| Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19:00| Andorra – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45| Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00| Elveția – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00| Belarus – Andorra

ora 21:45| Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Sursa: digisport.ro