De ani buni, visul familiei Anghel, familia care a trecut prin cel mai cumplit coșmar pe care niște părinți și-l pot închipui – moartea băiețelului lor – este să contruiască un monument în memoria lui Ionuț, copilașul care, la doar patru ani, cădea ucis sub colții unor câini maidanezi în parcul Tei din Capitală.

”Am început un demers de suflet, pentru îngerașul nostru Ionuț, către Primăria Capitalei, în luna februarie a acestui an, solicitând realizarea unui monument comemorativ, în Parcul Regele I al României (fost Herăstrău), în memoria fiului nostru Ionuț, care și-a pierdut viața în tragicul eveniment din 2 Septembrie 2013, la vârsta de 4 ani, un eveniment devastator pentru familia noastră, și totodată, un eveniment cu un impact major în societatea românească. Nici până în ziua de astăzi, 8 septembrie 2020, la mai bine de 6 luni distanță, nu am primit niciun răspuns oficial, din partea Primăriei Capitalei privind soluția pe care dânșii ne-o propun.

Andreea Anghel, mama lui Ionut Anghel, vrea sa isi vindece trauma

De aceea, am revenit ieri, cu o nouă cerere către P. M.B., personal în atenția D-nei Primar General, Gabriela Firea, pentru că este inadmisibil ca nici după 6-7 luni de la depunere, să nu primesc niciun răspuns oficial. De asemenea, ieri am fost personal și la sediul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, unde am depus un exemplar. Nu înțeleg de ce nu ar fi soluționată favorabil cererea noastră și de ce să nu ridicăm un monument în memoria unui îngeraș de copil? Parcul Herăstrău este un loc cu totul și cu totul special, fiind locul de suflet al copilului nostru, iar ridicarea acestui monument înseamnă enorm de mult, inclusiv pentru familia noastră”, ne-a spus, în exclusivitate Andreea Felicia Anghel, mama lui Ionuț, copilașul care și-a sfârșit viața, acum 7 ani, într-un mod în care a șocat România.

7 ani de la tragedia care a șocat România: Ionuț Anghel era ucis de câini

”Au trecut șapte ani... Am făcut parastasul lui Ionuț, unul mai restrâns din cauza restricțiilor legate de COVID. Oricum, văd că lumea a început să uite ce s-a întâmplat...”, ne-a spus, cu o voce stinsă, Andreea Anghel, chiar în ziua în care, acum 7 ani, pe 2 septembrie 2013, avea loc tragedia. ”Am fost noi, cei din familie, preotul... Noi, cei care îi simțim lipsa în fiecare moment”, ne-a mai spus Andreea Anghel.

Ionuț Anghel ar fi împlinit 11 ani

Pe 18 august 2020, Ionuț Anghel ar fi împlinit 11 ani, moment marcat de mama acestuia cu un mesaj plin de dragoste. ”La mulți ani, copilul meu, mulți pupici și inimioare! Hai, dansează, râzi și cântă și ignoră că ne doare! Astăzi este ziua ta, scumpă, veselă, senină! Fețișoara ta frumoasă, de emoție ți-e plină! Spune-mi, cum preferi să facem tortulețul, să îi punem floricele…”, șoptește Andreea Anghel, mărturisindu-și astfel durerea.

”Timpul s-a oprit în loc pentru Ionuț pentru totdeauna. La 4 ani. Veșnic copilaș, veșnic drăgălaș, veșnic îngeraș! Odihnește-te în pace, pui dulce!”, a mai spus Andreea Anghel.