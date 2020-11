Andreea Anghel, război total cu fostul avocat la 7 ani de la moartea fiului ei! ”Știți vreun executor judecătoresc?”

Andreea Anghel, la mormantul lui Ionut Anghel

După ce, acum câțiva ani, familia Anghel a fost pusă în situația de a fi executată silit de 120.000 de euro de avocatul care, pentru câteva săptămâni, i-a reprezentat, acum, pare-se, ”roata s-a întors”.

Mai exact, războiul legal dintre familia Anghel și avocatul Bogdan Bărbuceanu a ajuns, din nou, în faza executorilor judecătorești. Mai exact, Andreea Anghel, mama loui Ionuț Anghel, a decis să caute recomandări serioase pentru un executor judecătoresc în procesul pe care l-a avut cu avocatul care, acum mai bine de trei ani, a executat-o silit pentru 120.000 de euro, semn că, într-un final, contestațiile depuse de ea au avut succes în fața instanțelor.

”Aveți mare grija cu acest individ avocat - Bărbuceanu Bogdan. Pentru câteva săptămâni de contract, timp in care nu a contribuit cu nimic la câștigarea cauzei noastre, ba dimpotrivă, ne-a băgat in niște scandaluri uriașe, fiind urmăriți permanent de presa, inclusiv Andrei la școala, are pretenții acum de sute de mii de euro, după 4 ani de la moartea copilului”, spunea acum trei ani Andreea Anghel.

Mai exact, după ce Ionuț Anghel a fost sfâșiat de câini și a murit, familia micuțului a fost reprezentată, inițial, timp de trei săptămâni, de avocatul Bogdan Bărbuceanu. După acele trei săptămâni, părinții lui Ionuț Anghel a apelat la alt avocat, la Virgil Papuc. Doar că, după câțiva ani, primul avocat a obținut în instanță dreptul de a executa familia Anghel pentru suma de 120.000 de euro, susținând că aceasta reprezintă onorariul de succes care i se cuvine. Având decizia instanței, avocatul Bărbuceanu a și executat familia Anghel, pentru o parte din sumă. Vestea că sunt executați silit i-a șocat. “Când am aflat de executare eram într-un pelerinaj. Ne-au sunat de la bancă. Vestea ne-a dat cu totul peste cap. Nu ne-am așteptat la așa ceva”, spunea, pe atunci, Andreea Anghel.

Acum însă, Andreea Anghel este decisă să recupereze suma care i-a fost luată. ”Dacă puteți sa îmi recomandați un executor judecătoresc bun, va rog, mesaj privat!”, a notat pe contul ei de socializare Andreea Anghel, semn că, acum, se poate bucura din nou de banii care i-au fost luați pe atunci.

Andreea Anghel vrea să facă un monument în memoria băiețelului ucis

De ani buni, visul familiei Anghel, familia care a trecut prin cel mai cumplit coșmar pe care niște părinți și-l pot închipui – moartea băiețelului lor – este să contruiască un monument în memoria lui Ionuț, copilașul care, la doar patru ani, cădea ucis sub colții unor câini maidanezi în parcul Tei din Capitală. ”Am început un demers de suflet, pentru îngerașul nostru Ionuț, către Primăria Capitalei, în luna februarie a acestui an, solicitând realizarea unui monument comemorativ, în Parcul Regele I al României (fost Herăstrău), în memoria fiului nostru Ionuț, care și-a pierdut viața în tragicul eveniment din 2 Septembrie 2013, la vârsta de 4 ani, un eveniment devastator pentru familia noastră, și totodată, un eveniment cu un impact major în societatea românească”, ne-a spus, acum câteva săptămâni, Andreea Anghel, mama lui Ionuț Anghel.