Andreea Antonescu a ales un nume special pentru fiica sa: ”O reprezintă”. Vedeta pune la cale un botez de pomină. Când va avea loc marele eveniment?

Viața Andreei Antonescu s-a schimbat radical de când a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta are acum o fiică ce se apropie de adolescență, ce studiază în America, și un bebeluș abia născut, pentru care pregătește un botez de pomină.

Peste doar câteva luni, atunci va avea loc marele eveniment, însă părinții au început deja pregătirile, pentru că-și doresc ca totul să fie perfect în cea mai importantă zi din viața

fetiței lor.

”Da, ne pregătim ușor-ușor și de botez. Probabil că o să fie undeva prin luna mai”, a spus Andreea Antonescu, conform Click.

Andreea Antonescu, nume secret pentru mezina familiei

Însă, dacă despre botez s-a vorbit și pe mezină deja a fotografiat-o în diferite ipostaze, Andreea Antonescu nu s-a arătat atât de deschisă și atunci când a fost întrebată ce nume i-a ales fetiței.

Artista a spus că va face totul public la momentul potrivit, spunând doar că, împreună cu tatăl copilului, a ales un nume ce o reprezintă pe fată în totalitate, la care nu s-au gândit prea mult timp.

”Nu am vrut să spun deocamdată cum o cheamă, doar că are un nume care o reprezintă 100%. O să zic la un moment dat! Are un nume care consider că o reprezintă 100%, l-am ales împreună cu tatăl ei. A fost genul ăla de nume care în momentul în care l-ai zis, ăla a fost. Cum spuneam, o și caracterizează 100%!”, a mai adăugat proaspăta mămică.

Și dacă la acest capitol a fost reținută, vorbind despre noua sa viață, cea de mămică de două fete, Andreea Antonescu a făcut declarații pe larg despre schimbările prin care trece.

Șatena spune că acum, la al doilea copil, având deja experiență, este mult mai relaxată, chiar și când cea mică plânge ori o face să își piardă nopțile. Însă, per total, subliniază vedeta, se bucură de un copil cuminte, liniștit și inteligent.

”Sunt și nopți puțin mai grele și nopți mai ușoare. Sunt și nopți în care doarme dusă, câte 5 ore, sunt nopți în care mititica mai chițăie puțin, mai face gălăgie. Nu mi se mai pare totul atât de apăsător, cum mi se părea pe vreme Siennei. Deși toată lumea spunea înainte că la al doilea copil o să fie mult mai ușor, nu credeam, pentru că eu mă știu pe mine cât sunt de panicoasă în ceea ce privește copiii. Din unele puncte de vedere sunt mai liniștită, adică îmi dau seama că unele chițăituri peste noapte nu sunt neapărat provocate de anumite dureri ale copilului. Știu când e vorba de alintătură, când e vorba de un lucru serios, de foame, de schimbat dar nu mai am stresul ăla, panica aia”, a mai adăugat cântăreața.