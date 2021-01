Andreea Antonescu a spus tot adevărul despre sarcină! Cântăreața își mai dorește un copil

In articol:

Cunoscuta artistă are o fată de aproximativ 10 ani, iar pentru o perioadă a stat la Galați cu bunica ei. Însă, se pare că Sienna a revenit la București, acolo unde locuiește mama ei. În cadrul unui interviu, Andreea Antonescu a vorbit despre relația pe care o are cu fetița ei.

Andreea Antonescu, detalii despre relația cu fiica ei

Este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră și are o fetiță extrem de frumoasă. Andreea Antonescu se poate declara o femeie împlinită, pentru că are o carieră de succes și un copil minune. În cadrul unui interviu, cântăreața a vorbit despre relația pe care o are cu Sienna.

"Avem tot felul de conversații, purtăm discuții pe aproape toate temele, îmi doresc din inimă să fiu și să rămân cea mai bună prietenă a ei. Mi-ar plăcea să mă țină Dumnezeu atât de lucidă încât să o pot înțelege și mai târziu.

Bineînțeles că, în proporție de 70%, conversațiile sunt legate de școală, dar recunosc că îmi place să intervin și-n conversațiile video pe care le are cu ale ei colege, pentru a simți că sunt alături de ea, indiferent de orice. Cred că fiecare părinte își dorește să fie aproape de copil, iar din acest punct de vedere, nu este nicio diferență. Așa sunt și așa simt. (zâmbește)", a declarat Andreea Antonescu, potrivit VIVA.

De asemenea, frumoasa artistă a mai făcut o dezvăluire neașteptată. Se pare că Andreea își mai dorește un copil! Dacă până acum, vedeta declara faptul că nu mai vrea să aducă pe lume un alt copil, se pare că lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă. Ba chiar mai mult, Sienna își dorește și ea un frățior sau o surioară.

"Da, de câteva luni bune mă gândesc că îmi mai doresc un copil! Ciudat e că, până acum ceva timp, nici eu și nici Sienna nu mai luam în calcul un frățior sau o surioară. Cu toate acestea, fără să discutăm prea mult pe acest subiect, ne-am trezit într-o zi amândouă că parcă ne-ar plăcea să mai avem un bebeluș printre noi!", a mai adaugat Andreea Antonescu.