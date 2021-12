Andreea Antonescu, abordată de un necunoscut pe stradă: ”Am rămas oripilată”. Ce a pățit cântăreața

In articol:

Andreea Antonescu a rămas uimită, astăzi, după ce a fost abordată de un vânzător de cărți de la colțul străzii. Cunoscuta cântăreață spune că nu a avut nicio reacție, după ce bărbatul i s-a adresat într-un anume fel, ce a pus-o pe gânduri. Vedeta a dezvăluit acest episod, pe contul ei de Instagram, spunând că pe moment a rămas oripilată.

Citeste si: Andreea Antonescu, mărturii dureroase din trecut! Cât de mult a afectat-o moartea tatălui ei? "Am apelat la psiholog"

"Î n momentul în care am crezut că le-am auzit pe toate, am mai aflat una. A venit un om care vindea cărți și mi-a zis: "Săru'mâna doamna vedetă". Nu știu dacă e de bine sau de rău.(...) Stați liniștiți, nu am cumpărat cărți, dar am rămas oripilată.", a spus Andreea Antonescu, pe internet.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Andreea Antonescu, despre viața amoroasă

Andreea Antonescu, una dintre componentele trupei "Andre" are o poveste de viață, după care se poate scrie un scenariu de film reușit.

Invitată în podcastul Roxanei Nemeș, "Roxana te dezbracă de secrete!", vedeta a făcut o serie de dezvăluiri despre viața personală și cea profesională.

Citeste si: EXCLUSIV! Andreea Antonescu vrea să se mărite! Cum stă cu dragostea jumătatea trupei "Andre"? "Vreau nuntă, vreau copil"

"Ce prost stau, dar ce mi-ar fi plăcut să spun că stau așa de bine. Nu stau deloc bine, decât să ți-o răspund pe aia clasică, că sunt plină de iubire, că o am pe mama, pe fratele meu. Nu există cineva în viața mea, mi-ar plăcea să existe, sunt deschisă pentru chestii de genul ăsta, dar asta nu înseamnă că am transformat ideea asta în scopul vieții mele.", a mărturisit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

"Îmi doresc foarte mult să fac și eu nuntă, eu nu am avut nuntă. Îmi doresc să mă văd mireasă la propria-mi nuntă. Vreau nuntă, vreau copil, repede dacă se poate, dar când e să fie și dacă e să fie și cel care e să fie, mă gândesc că va veni într-o zi.", a mai spus Andreea, în emisiunea Roxanei Nemeș.

Distribuie pe: