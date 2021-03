Andreea Antonescu, aproape de eliminare la Survivor România 2021. Cântăreața a primit cele mai multe voturi din partea Faimoșilor. „Nu e nici cea mai mică surpriză!”

In articol:

Faimoșii au pierdut primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România și au fost nevoiți să facă noi nominalizări. Patru dintre aceștia au votat-o pentru eliminare pe cea mai nouă concurentă din echipa roșie, Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, aproape de eliminare la Survivor România 2021

Cântăreața a intrat în competiție în urmă cu o săptămână și a reușit să aducă un singur punct echipei Faimoșilor. Andreea Antonescu susține că nominalizarea ei nu a venit ca o surpriză, pentru că a discutat cu colegii săi în camp, care i-au spus că urmează să o propună pentru eliminare.

„Mă așteptam, pentru că unii dintre coechipieri au fost asumați, vâzând că și eu sunt o persoană asumată și prefer adevărul oricât de dureros ar fi. Am realizat că aici am găsit o echipă mult mai închegată decât își dau ei seama că formează. Nu e nici cea mai mică surpriză!”, a declarat Andreea Antonescu.

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul de imunitate la Survivor România

Faimoșii pierd primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România și sunt dezamăgiți că sunt încă o dată nevoiți să facă nominalizări.

De asemenea, sălbaticii sunt îngrijorați de starea de sănătate a lui Jador, care s-a accidentat în timpul probei.

„Sunt supărat din mai multe motive, că am pierdut, că am adus doar un punct, al treilea că s-a accidentat Jador. Avem mai multe motive de supărare, că suntem la consiliu de nominalizare, sper să câștigăm măcar al doliea meci de imunitate. Nu pot să dau vina pe nimic, am tras cât am putut, îmi pare rău pentru echipa noastră. Sper să câștigăm următorul joc. Se întâmplă ca în viață,câteodată suntem buni, alteori mai puțin buni”, a declarat Culiță Sterp.

Roxana: Nu există o explicație, am avut vibe bun, din păcate nu ne place poziția pe acare o avem din nou. Mergem la consiliu și nominalizam. E trist, sunt convinsă că fiecare a tras cât a putut. E totul relativ, nu avem o explicație. Trecem prin nominalizare și mergem cu capul înainte și sperăm ca mâine să fie jocul nostru.

Zanni: Am venit cu energie bună toți, azi nu m-a lovit nimic, am fost nucă azi. Traseul destul de interesant, finalul nu l-am simțit deloc. Am stat pe bancă, mi-am susținut echipa, nu am avut energia aia, nu am intrat în elementul meu.