Andreea Antonescu, ce semnificație aparte are ultimul tatuaj pe care și l-a făcut! „Pentru el l-am făcut...”

Andreea Antonescu

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Andreea Antonescu este o mare împătimită a tatuajelor. Recent, aceasta a dezvăluit pe rețelele de socializare că și-a făcut unul nou tatuaj pe antebraț. Mai exact, fosta Faimoasă și-a tipărit permanent pe piele cifra 57 și o aripă de înger.

Andreea Antonescu, mesaj în memoria tatălui ei

Iată ce semnificație aparte, chiar emoționantă.

Artista a dezvăluit că tatuajul este, de fapt, anul nașterii părintelui ei, care s-a stins dinviață în urmă cu două decenii. De asemenea, ea a mai explicat că s-a lovit mai tot timpul de această cifră, iar în cele din urmă a decis să și-o tatueze.

Tatuaj [Sursa foto: Instagram]

„Numărul pe care mi l-am tatuat reprezintă anul de naștere al tatălui meu. S-a născut în 1957. Pentru el l-am făcut, din păcate, a murit, poimâine se împlinesc 20 de ani de atunci. Numărul mai reprezintă și altceva, e un număr de care m-am lovit toată viața. Tot ce înseamnă 57 mi-a apărut în fața ochilor.

Când m-am uitat la kilometraj, era 57, când m-am uitat la ceas, era 57, când m-am uitat la telefon, era 57… Și exemplele pot continua”, a declarat Andreea Antonescu, pentru cancan.ro

Ce tatuaje mai are Andreea Antonescu

Ea a mai dezvăluit că mai are câteva tatuaje, unul dintre ele se află chiar în zona intimă, altul pe coaste, pe braț, dar și pe ceafă. Are două mesaje permanente pe piepe care simbolizează motto-urile după care se ghidează în viață: „Die with memories, not with dreams” (Mori cu amintiri, nu cu visuri) și „Ce nu mă omoară, mă face mai puternică”.

De asemenea, ea a mai explicat semnificația unui alt tatuaj pe care și l-a făcut în urmă cu ceva timp: „ Stelele cu 5 colțuri punct pot avea două semnificații. Dacă este în dreapta în sus, pentagrama este văzută ca un semn de echilibru și de protecție. În consecință, o pentagramă îndreptată în jos face referire spre demonic. Prin urmare, se spune adesea că adoratorii diavolului au tatuaje cu o astfel de pentagramă, pentru a face public faptul că slăvesc demonii”, a mai explicat aceasta.