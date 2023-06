Andreea Antonescu, decizie radicală atunci când fiica ei a plecat prima dată singură de acasă: "Nu mi-a permis să intervin" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Antonescu a fost dată de gol de fiica sa cea mare, chiar la botezul micuței Venice Victoria.

Vedeta nu este deloc o mamă strictă, însă recunoaște că uneori poate exagera când vine vorba de siguranța fetei sale.

Diva are încredere necondiționată în fiica ei, însă recunoaște că își dorește ca aceasta să fie mereu în siguranță. Sienna chiar a dat-o de gol pe artistă și a dezvăluit, la botezul micuței Venice Victoria că Andreea Antonescu a urmărit-o atunci când a mers singură în prima tabără.

Ce a făcut Andreea Antonescu atunci când fiica ei a plecat singură de acasă

Sienna, fiica cea mare a Andreei Antonescu, este o adolescentă extrem de frumoasă, dar și extrem de talentată. O mândrie pentru mama ei, fata cea mare a artistei se bucură de rezultate foarte bune la școală, dar și de talentul moștenit din familie.

Puștoaica a trăit și în România și în America, iar până acum a reușit să facă lucruri la care mulți poate doar visează. Deși este o mamă libertină, prima dată când Sienna a mers în tabără Andreea Antonescu a urmărit-o cu mașina și nu a plecat de lângă locul în care erau cazați copiii.

"În prima tabără m-ai urmărit", a spus clar Sienna Spak, la botezul surioarei sale.

Andreea recunoscut că așa s-a întâmplat și chiar a avut loc o întâmplare extrem de amuzantă.

"Da, așa este, în prima ei tabără am trimis-o acolo și acum este o povestioară haioasă. Eram foarte bucuroasă, am așteptat foarte tare tabăra și am zis: da, cum să nu. Eu gândindu-mă că pleacă cu un autocar și eu merg în spatele autocarului.

Asta până când doamna educatoare și-a dat seama de ce vreau să fac și mi-a spus că îi duce cu trenul. Chiar au plecat cu trenul, nu am avut nicio șansă, dar i-am așteptat acolo lângă tabără.

Sigur că doamna educatoare nu mi-a permis să intervin, dar stăteam în fiecare seară lângă. Erau și părinți care săreau gardul și făceau copiilor poze, deci se poate și mai rău. Apoi mi-am dat seama că este cazul să am încredere în copil. Mai urmează o tabără, nu știu ce planuri am în perioada respectivă", a explicat artista, la botezul mezinei sale.

Andreea Antonescu și fiica ei, Sienna [Sursa foto: Instagram]

Sienna recunoaște că și ea a plâns în prima tabără

Fiica cea mare a Andreei Antonescu este extrem de sinceră așa că a dat tot din casă. Știe că toți copiii plâng atunci când pleacă de acasă și se despart de mamă, indiferent că vorbim de excursii, tabere sau vacanțe. Așa că a recunoscut că și ea a plâns, chiar înainte să plece în tabăra în care artista a urmărit-o.

"Acum am să recunosc, știu că toți copiii plâng, și eu am plâns pentru că trebuie să recunosc și mie îmi e era foarte frică să merg în tabără singură. Deci da, trebuia să vină... instinctul de mamă", a mărturisit Sienna Spak.

Andreea Antonescu și fiica ei, Sienna [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu, o mamă libertină

Sienna Spak a dezvăluit că deși a urmărit-o în prima tabără și nu prea îi vine să o lase singură în oraș, Andreea Antonescu este categoric o mamă libertină. Puștoaica vedetei a povestit o întâmplare extrem de amuzantă, din momentul în care ea și artista au mers să se joace cu păpușile pe acoperiș.

"Da, este o mamă libertină. Odată am mers pe un acoperiș și ne-am jucat cu păpușile", a mai adăugat Sienna.

