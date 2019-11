Andreea Antonescu s-a despărțit în mai de Traian, bărbatul alături de care are o fetiță. Frumoasa cântăreața a povestit cum a fost cerută în căsătorie de bărbatul care i-a devenit soț și cu care a rămas în relații bune deși nu formează un cuplu.

„Nu-ți poți imagina de câte ori am zis nu în viața mea. Când am fost cerută de ultima persoană mi-a fost rușine să zic nu. Mai erau niște prieteni prin jur și nu am putut să fiu rea. Am zis DA și a fost singura dată. I-am dat inelul înapoi și i-am zis că nu mă reprezintă. M-am măritat fără rochie și fără inel. Acesta a fost adevărul.

M-a cerut la Disneyland, locul care îmi plăcea mie cel mai mult de pe fața Pământului, inelul era exact în prăjitura mea preferată. Era totuși un cadru... Am admirat lucrurile astea. Le-am admirat pentru câțiva ani. Am fost recunoscătoare. Au mai trecut câteva luni până să-i spun. Să rezumăm totul... n-a fost să fie", a spus Andreea Antonescu la Teo Show.

Andreea Antonescu se iubește cu Ștefan Manolache

De câteva săptămâni frumoasa Andreea Antonescu se iubește cu Ștefan Manolache. Ca un cuplu de îndrăgostiți, artista și partenerul ei au fost plecați de mai multe ori împreună, iar ea a ajuns să-i cunoască deja pe părinții lui. La un moment dat au apărut în pres informații conform cărora povestea lor de dragoste s-ar fi terminat. Andreea Antonescu a dezmințit zvonurile legate de o posibilă despărțire.

„Nu înțeleg de unde a apărut acest fake-news. Adică, cine și de ce ar avea interesul să spună că între mine și Ștefan sunt probleme? Adevărul este altul, cu totul altul. Și, ca să îi liniștesc pe unii, le pot spune că totul este foarte bine între mine și Ștefan, nu ne-am despărțit, nu ne-am certat, suntem împreună. Mai mult chiar, Ștefan se înțelege bine și cu Sienna, iar relația noastră este una și de amiciție, nu doar de dragoste”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.