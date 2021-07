Andreea Antonescu, declarații bombă: „Plec cu Sienna în State!” Se întoarce la fostul soț?! Cum au surprins-o paparazzi WOWbiz.ro alături de Andreea Bălan

Andreea Antonescu 23:04, iul 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Andreea Antonescu și Andreea Bălan, sexy-mămicile de pe litoralul românesc! Cele două bune prietene au dat o fugă până la malul mării, unde s-au relaxat cât au putut. Cântărețele au planuri mari pentru această vară, vor să lanseze piese noi și să se bucure de cât mai multe momente frumoase.

Fosta faimoasă de la Survivor România 2021 și Andreea Bălan au fost surprinse de paparazzi WOWbiz.ro în timp ce discutau ca fetele, pe o plajă din stațiunea Mamaia.

Cele două mămici de fetițe au încins atmosfera și, cu siguranță, au întors toate privirile pe plajă. Andreea Antonescu le-a mărturisit, în exclusivitate, paparazzilor WOWbiz.ro, că își dorește să meargă cu Sienna, fetița ei, în Statel Unite ale Americii. Tot acolo se află și fostul ei soț, tatăl fetiței ei. Să fie oare vorba doar despre o vacanță sau despre o posibilă întoarcere la tatăl fetiței ei?! Pentru moment, fosta faimoasă de la Suvivor are planuri legate de concerte, muzică și piese noi și rămâne de văzut dacă va ”da din casă” mai multe detalii despre plecarea peste Ocean.

„Mă simt foarte bine, sunt super bucuroasă că am prins niște zile de vacanță, am venit și cu fetița, care e cu prietena prin apă. Am zis să las copilul să își trăiască aceste momente, iar eu încerc, cu sufletul la gură, să stau cât se poate de relaxată. Am planurile legate de concerte, piese și vreau să plec cu Sienna în State și cam atât”, a dezvăluit Andreea Antonescu, pentru WOWbiz.ro