Andreea Antonescu, detalii neștiute despre o afecțiune gravă cu care a fost diagnosticată în copilărie: „Am urmat tratament cu citostatice”

Andreea Antonescu a dat cărțile pe față și a povestit despre o afecțiune gravă cu care a fost diagnosticată în copilărie și care are efecte și în prezent.

Se pare că, pentru artistă experiența Survivor România i-a reaprins dureri vechi, despre care credea că au dispărut. Aceasta a dezvăluit problemele de sănătate cu care s-a confruntat și tratamentul pe care l-a urmat.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu a fost diagnosticată cu o afecțiune cruntă la vârsta de 2 ani

Artista a demonstrat de-a lungul anilor că este o femeie puternică, independenți și rareori s-a plâns de vreo durere. Andreea Antonescu a înfruntat viața și a trecut peste toate obstacolele cu capul sus. Puțină lume știe că vedeta s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. La vărsta de doi ani a fost diagnosticată cu sindrom nefrotic, o tulburare a rinichilor care determină corpul să secrete prea multă proteină în urină, iar tratamentul a fost unul foarte greu, fiind nevoită să facă citostatice.

Problemele de sănătate nu i-au dat pace niciodată, ba chiar și-a amintit recent de ele, când au început din nou durererile.

Era în Republica Dominicană, în competiția fenomen de pa Kanal D, Survivor România, când a început din nou să simte un disconfort la rinichi. Se pare că problemele ei vechi au fost și motivul pentru care i-a luat destul de mult până s-a adaptat la condițiile grele din junglă.

„A fost dificil, am probleme legate de rinichi din copilărie, la doi ani am fost diagnosticată cu sindrom nefrotic și am urmat un tratament cu citostatice. Știam de această sensibilitate, însă reacțiile pe care eu le-am avut în Survivor România nu le-am mai trăit de foarte, foarte mulți ani”, a declarat Andreea Antonescu, pentru fanatik.ro.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu: „ M-am umflat la față, mă dureau rinichii”

Vedeta spune că în Republica Dominicană problemele ei de sănătate au revenit, însă nu s-a plâns nicio secundă, ci a dat tot ce a putut pe traseele grele de la Survivor România. Aceasta a mai povestit că nu avea voie să mănânce sărat, dar nevoia a împins-o să facă acest lucru, iar imediat au reapărut durerile de rinichi.

„M-am umflat la față, mă dureau rinichii, dar nu m-am plâns de acest lucru. Eu, din cauza tratamentului pe care l-am luat în copilărie, nu am mâncat sărat niciodată în viața mea. Acolo preparăm cocoș cu sare și am avut niște reacții pe care nu mă așteptam să le am. Dar nu m-am plâns niciodată și am dat tot ceea ce puteam în această competiție”, a mai spus Andreea.