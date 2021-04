Andreea Antonescu, dezvăluire bombă din timpul Survivor România! Un faimos i-a făcut o propunere indecentă: „Mi-a sugerat să fac topless”

In articol:

Andreea Antonescu a părăsit competiția Survivor românia în urmă cu câteva săptămâni, însă nu poate să uite prea repede experiența de viață pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

A fost silită să-și depășească limitele și să trăiască fără hrană sau condiții de trai și, de asemenea, să dea totul pe traseele extrem de grele și solicitante din punct de vedere fizic.

A fost greu pentru artistă, dar s-a adaptat. De departe, cel mai greu a fost să stabilească o legătură cu colegii de echipă. De vreme ce ea a venit la câteva luni de la începerea competiției a fost puțin mai greu să se integreze. De altfel, aceasta a povestit că a rămas de-a dreptul fără cuvinte, după ce un faimos i-a făcut o propunere deocheată! Iată cum a reacționat Andreea Antonescu în acel moment!

Andreea Antonescu[Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu a primit o propunere indecentă din partea unui faimos: „ Eu nu am ajuns în Survivor România să mă trag de șireturi ”

Artista spune că a rămas de-a dreptul amuțită la primele contacte cu concurenții echipei roșii.

Se pare că unul dintre faimoși, i-ar fi sugerat Andreei să facă topless în fața băieților. Să nu credeți că aceasta a lăsat incidentul să treacă, căci nu e deloc așa. Andreea Antonescu s-a enervat la culme și i-a pus pe toți la punct!

„M-am descurcat foarte bine, și-au dorit să mă coopoteze la ei în echipă, erau plini de tot felul de amabilități. Când am intrat în echipă, unul dintre băieți, nu îi voi da numele, a început să-mi sugereze să fac topless de față cu ei, lucru care mi-a stârnit o mâhnire.

Eu nu am ajuns în „Survivor România” să mă trag de șireturi cu vreunul dintre concurenți și am încercat să îi pun la punct. Am considerat că, dacă respectul nu se câștigă, se impune și am reușit acest lucru. Am apreciat amabilitățile lor, ajutorul lor, hrana pe care o aduceau, deși știam că scopul era să mă întoarcă pe mine împotriva Elenei”, a povestit fosta faimoasă.

Andreea Antonescu[Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu l-a făcut praf pe Sebastian Chitoșcă, după ce a părăsit Republica Dominicană

Artista a stat îndeajuns de mult încât să-și poată face o părăre despre toți concurenții din echipa Faimoșilor. De departe, cel pe cae nici nu vrea să-l mai vadă sau să mai aibă vreo tangență este Sebastian Chitoșcă, fostul fotbalist de la FCSB. Andreea Antonescu a avut o reacție incredibilă la adresa lui când a fost invitată în emisiunea Teo Show.

„Din categoria celor care s-au nascut talente si au sfarsit sperante, din categoria purtatorilor de tricouri si nu a fotbalistilor, din categoria celor de la care publicul avea asteptari se află domnul Sebastian Chitosca. E o persoana cu care, crede-ma, nu mi-as dori vreodata...eu n-am auzit de el ca si fotbalist. Am cativa fotbalisti pe care îi cunosc si de renume si care ne-au dus tara la un anuit nivel.. A fost un om cu care n-am avut o chimie, nu-mi plac oamenii rai, nu mi-au placut vreodata, nu-i tolerez. El face parte din aceasta categorie.

Nu am intrat in conflict, in general nu-mi plac oamenii alunecosi, nu-mi plac oamenii neasumati si oamenii fara coloana vertebrala”, spunea Andreea Antonescu în urmă cu câteva săptămâni.