Andreea Antonescu este încă măritată cu Traian Spak, dar au bunurile împărțite! „Nu mi-a cerut cadourile înapoi”

Andreea Antonescu a confirmat despărțirea de soțul ei, Traian Spak, în 2019, după ce în presă se zvonea deja despre o separare între cei doi. De atunci aceasta a tot vorbit despre divorț, însă din cauza restricțiilor impuse de pandemie și din cauză că fostul ei partener de viață nu locuiește în România, procedura a fost îngreunată, însă,

vedeta a declarat recent că au găsit o soluție care să-i mulțumescă pe amândoi.

Andreea Antonescu

Andreea Antonescu, încă măritată, dar cu bunurile împărțite

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au chinuit de-a lungul timpului să-și oficializeze divorțul, însă nu au reușit. Anul trecut, după ce epidemia de coronavirus a pus stăpânire peste toate țările, cu atât mai greu le-a fost, pentru că bărbatul locuiește în Statele Unite ale Americii.

Cei doi au reușit, însă, să găsească o cale de mijloc prin care să-și împartă bunurile agoniste de-a lungul casniciei fără să depună neapărat actele de divorț.

„Aș vrea să mergem frumos la notar, să semnăm actele, aici în România. Am tot amânat din cauza pandemiei, el dacă a tot fost plecat, nu s-a putut întoarce aici, am rămas așa. Am făcut un contract de separare de bunuri, ce a fost al meu, muncit de mine, am luat eu, ce a fost al lui, și-a luat înapoi. Traian este un om foarte civilizat, cu mult bun-simț. Nu mi-a cerut cadourile înapoi. Ne-am cunoscut la o vârstă fragedă, am crescut împreună, avem un respect foarte mare unul față de altul. De doi ani și jumătate nu a mai venit în România”, a dezvăluit Andreea Antonescu pentru un post de televiziune.

Andreea Antonescu, Traian Spak și Sienna

Traian Spak a încercat să se împace cu Andreea Antonescu

Vedeta a mărturisit că soțul ei a încercat să o înduplece să se împace cu el, însă, spune ea, nu se mai putea face nimic pentru mariajul lor.

14 ani de zile au fost unul lângă altul la bine și la greu, iar despărțirea dintre ei este definitivă.

„El a mai încercat o împăcare, dar am fost foate maturi când am luat această decizie. Eu eram aici concentrată pe proiectele mele din România, el pe munca lui din State, deci nu ar mai fi mers. A fost omul cu care mi-am împărțit viața 14 ani”, a mai mărturisit aceasta.