Andreea Antonescu este nominalizată pentru eliminare la Survivor România. „Nu e vreo surpriză. Argumentele lor sunt plauzibile!”

Faimoșii sunt mai hotărâți ca niciodată să elimine din competiția Survivor România persoanele care trag în spate echipa din punct de vedere sportiv. Andreea Antonescu a adus cele mai puține puncte pentru tabăra roșie și este prima opțiune de vot a sălbaticilor.

Andreea Antonescu la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Antonescu este nominalizată pentru eliminare la Survivor România

După ce au pierdut meciul de imunitate, Faimoșii au făcut nominalizări. Pentru a doua oară consecutiv, Andreea Antonescu ajunge la votul publicului și riscă să plece din competiția Survivor România.

Cântăreața susține că votul primit din partea colegilor săi nu o surprinde, pentru că știa de strategia acestora de a propune pentru eliminare concurentul cu cele mai slabe performanțe sportive.

„Nu e vreo surpriză, ne-am așteptat cu toții. A fost o decizie așteptată și asumată. S-a votat după criteriile după care s-a votat și nu e vreo supărare sau ceva negativ din partea mea. Așa cum mă înțeleg pe mine, îi înțeleg și pe ei, argumentele lor sunt plauzibile”, a spus Andreea Antonescu.

Faimoșii pierd imunitatea la Survivor România

Vedetele au acceptat ușor înfrângerea suferită în fața Războinicilor în cel de-al doilea meci de imunitate de la Survivor România. Culiță Sterp mărturisește că a privit meciul de imunitate ca pe un joc și s-a distrat foarte tare.

Ana Porgras a adus trei puncte pentru echipa Faimoșilor, însă nu a fost îndeajuns pentru ca sălbaticii să câștige. „ Asta a fost proba mea, de echilibru, sunt campioană la bârnă, era culmea să fie altfel. Nu pot să mă bucur de cele trei puncte aduse echipei, pentru că am pierdut. Urmează un consiliu de nominalizare și sper să nu ne certăm. Sper ca pe vitor să fie mai bune lucrurile și să câștigăm”, a spus fosta gimnastă.

Faimosii de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Antonescu a intrat de trei ori pe traseu și a pierdut de fiecare dată. Cântăreața recunoaște că nu are calitățile necesare unei sportive. „Am încercat, dar nu e ca și cum m-am știut vreo campioană la gimnastică, de-asta mă uit admirativ la Ana. Nu m-am îmbătat cu apă de mare, eram conștientă, m-aș fi așteptat să rezist un pic mai bine pe bârnă, dar realist nu a fost o surpriză faptul că nu am reușit să le țin contra celor cu care am intrat în competiție directă”, a spus vedeta.