Andreea Antonescu l-a făcut praf pe Sebastian Chitoașcă de la Survivor România „Eu n-am auzit de el ca fotbalist”

Andreea Antonescu a părăsit competiția în urmă cu mai bine de o săptămână, iar duminică a revenit în țară și este mai pregătită ca niciodată să dea cărțile pe față.

Vedeta a stat suficient cât să-și poată face o părere în legătură cu fostii ei colegi din echipa Faimoșilor. Artista nu are cuvinte de laudă pentru toți concurenții din echipa roșie, în special pentru Sebastian Chitoștă, pe care l-a caracterizat scurt „rău și frustrat”. De asemenea, Andreea Antonescu recunoaște că a avut și surprize plăcute, iar doi concurenți chiar au surprins-o cu caracterul lor.

Pentru artistă Survivor România 2021 a însemnat cea mai grea și frumoasă experiență din viața ei. Aceasta a mărturisit că nu se aștepta ca regulile în ceea ce privește hrana să fie atât de stricte, ba chiar credea că o să primească mâncare când camerele sunt oprite. Iată ce spune acum!

Andreea Antonescu, despre doi Faimoși care au surprins-o plăcut

Vedeta spune că cel mai bine s-a înțeles cu Elena Marin, pe care o cunoștea și cu care a colaborat înainte de a merge în Republica Dominicană, cu Moroșanu, Ana, Culiță și Majda.

Nu s-a așteptat niciodată să se înțeleagă bine cu Jador și Zanni, dar iată că a descoperit doi oameni, despre care spune ea, au fost două surprize plăcute.

„Am avut surprize mari legate de oameni. (...) Eu avand asteptari si find persoana care acorda credit tuturor si de ce sa stam sa gandim rau despre cineva cand putem sa descoperim partile pozitive. Ghici ce am descoperit, categorii de oameni. Oameni cu care mi-ar face o deoseita placere sa ma revad, oameni cu care mi-e ok daca ma revad si oameni carora nu le-as duce o secunda lipsa daca ar fi sa nui-i mai vad.

Marea surspriză în modul placut: Jador. Era usor dureros ca ma dadea jos din trandig și aveam anumite principii, daca ma intalnesc vreodata cu el sunt direct diva. Dar nu, am descoperit un om minunat, felicitari familiei, mamei. Am avut niste discutii cu jador extraordinare, este un om extrem de corect, cu un suflet cat universul. Jador a fost una dintre putinele surprize placute ale vietii.

Pe Zanni, pana in final, eu l-am descoperit a fi un suflet bun. Ce vrea el sa arate si greselile pe care le-a facut, el mi le-a si recunoscut. El a simtit nevoia sa vina sa vorbeasca cu mine si regreta multe lucruri. I-am dat un sfat: „Incearca sa devii cea mai buna varianta a ta, pentru ca iti doresti lucrul asta”. Este un om bun in adancul lui. Scuza principala este trecutul si atunci cand vazi ca un om isi doreste foarte mult sa-si depaseasca conditia nu poti decat sa ajungi sa-l respecti si sa-l incurajezi”, a declarat Andreea Antonescu la Teo Show.

Sebastian Chitoșcă

Andreea Antonescu l-a făcut cu ou și cu oțet pe Sebastian Chitoșcă

Artista spune că Sebastian Chitoașcă i-a lăsat un gust amar. Andreea Antonescu spune că ea și cu el nu au nimic în comun, ba chiar spune despre el că este „un om rău, neasumat și fără coloană vertebrală”.

„Din categoria celor care s-au nascut talente si au sfarsit sperante, din categoria purtatorilor de tricouri si nu a fotbalistilor, din categoria celor de la care publicul avea asteptari, pentru ca el facea sport, ca pana la urma nu i s-a pus microfonul in mana sa cante nu stiu ce piesa de la Celine Dion, din categoria celor care, la final, aducand puncte, repet, fiind sportiv si reactionand ca si Raducioiu in 94 la campionatele mondiale se află domnul Sebastian Chitosca. E o persoana cu care, crede-ma, nu mi-as dori vreodata...eu n-am auzit de el ca si fotbalist. Am cativa fotbalisti pe care îi cunosc si de renume si care ne-au dus tara la un anuit nivel.. A fost un om cu care n-am avut o chimie, nu-mi plac oamenii rai, nu mi-au placut vreodata, nu-i tolerez. El face parte din aceasta categorie.

Nu am intrat in conflict, in general nu-mi plac oamenii alunecosi, nu-mi plac oamenii neasumati si oamenii fara coloana vertebrala. In momentul in care am intrat acolo, imi asum, sunt prietena cu Elena, o cunosc pe Elena, pe noi nu ne-au apropiat repetitiile interminaile in care elena statea cu mine sa facem dansurile. Au fost povestile de viata care ne-au apropiat. Nu mi-a placut faptul ca s-a dorit foarte mult ca eu sa intru intr-o anumita bisericuta, nu din apreciere fata de mine, ci din dorinta de a ramane Elena singura”, a mai adăugat vedeta.

Andreea Antonescu și Elena Marin

Aceasta l-a mai caracterizat în două cuvinte spunând sec: „răutate și frustrare”. Ba mai mult, aceasta este de părere că Elena are șanse de „99% să fie Survivor România 2021”, iar răutățile la care este supusă acum sunt pentru că ceilalți nu pot evolua, așa că încearcă să termine psihic concureții care au potențal uriaș de a căștiga marele premiu. Cu toate că și Zanni este unul dintre cei care au ceva de comentat la adresa Elenei Marin, artista spune că după fiecare discuție, Zanni se simt prost și își dorește să se schimbe, iar asta este de apreciat, spune ea.

„Zanni a fost alimentat (n.r. sa se ia de Elena). Repet, pentru mine Zanni... venea la mine si spune ca ii pare rau ca reactioneaza asa si ca vorbeste urat si stiu ca se referea la cuvintele pe care i le adresa Elenei si care pe mine ma dureau, dar vazand ca vrea sa scape de aceste pornici, nu ca Sebastian care nu vrea asta. Discutiile astea au venit si la mine si le-am spus ca nu inteleg de ce pe Elena o percepti asa. Elena are aceasta pozitie, asa merge”, a mai spus artista.

Andreea Antonescu

Andreea Antonescu, despre cum s-a acomodat la condițiile de supraviețuire de la Survivor România: „Dacă alții au putut, am considerat că pot și eu”

Vedeta știa că vine la o emisiune la care supraviețuirea este cuvântul cheie, dar nu s-a așteptat ca regulile să fie atât de stricte. Imediat cum a coborât din avion în Republica Dominicană și a fost cazată la hotel, unde a stat două zile înainte să intre pe traseu, Andreea Antonescu a început „lupta” pentru supraviețuire. Vedeta spune că în baie nu a găsit nici șampon, nici săpun, nici gel de dus, iar când a cerut să i se aducă, i s-a răspuns direct: „Ești la Survivor”.

Atunci și-a dat seama că totul este cât se poate de real. În junglă, andreea Antonescu spune că și-a depășit limite pe care nici nu știa ca va putea vreodată să le depășească. Survivor România i-a demonstrat cât de puternică e și cât de mult poate să lupte.

„M-as fi riscat la orice. A venit Culita la mine, a luat un arici de mare și a zis: „Te risti?”, i-am zis: „Mă risc!”. Am vazut tepii aia...Eram lesinata de foame, nu mai puteam, m-as fi riscat sa mananc orice. L-am intrebat: Tu mananci, imi arati ca mananci? si a zis ca da. A luat, a spart cu o scoica, a inceput sa curga icrele intr-un mod... si sangele. Am dat la o parte sangele cu unghiutele, dupa am inceput sa mancam. Nevoia te invata. Eu n-am fost niciodata un om cu fite si figuri, iar daca altii au putut, am considerat ca pot si eu. A fost o experienta unica, extraordinara. Imi pare bine ca am parasit competitia, in primul rand pentru Siena. În al doilea rand, punctul meu slab, neaducand puncte, mi-am dat seama ca trag echipa in jos. Pe de alta parte, daca n-am fi avut probele sportive, mi-ar fi placut sa raman si as fi ramas in aceasta emisie pana la finalul ei”, a mai dezvăluit Andreea Antonescu la Teo Show.