Andreea Antonescu, la un pas de a-și pierde viața, fără ca nimeni să știe: „Șansele mele de a trăi erau minime”. O minune a făcut ca artista să supraviețuiască

Andreea Antonescu a devenit mamă de fetiță pentru a doua oară de curând. Apare de fiecare dată în fața camerelor de luat vederi cu un zâmbet larg, însă puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut în perioada copilăriei, când a fost la un pas de moarte.

Gravele probleme de sănătate au afectat-o pe Andreea Antonescu cât încă era foarte mică. Pe când avea vârsta de 2 ani, părinții ei au primit o veste cruntă de la medici, și anume aceea că suferă de sindrom nefrotic mixt, o boală gravă la rinichi care îi pregăteau pe aceștia pentru ceea ce putea fi mai rău.

„ Când am fost micuță, am fost foarte bolnavă. Am suferit de un sindrom nefrotic mixt. Este prima oară când eu dezbat acest subiect. O infecție la ambii rinichi. Am fost internată la Fundeni, aveam vârsta de doi ani. Am fost internată timp de șase luni. Șansele ca eu să trăiesc erau micuțe, minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să mai încerce să facă un copil, pentru a nu o pierde și pe mama, mama care mă iubea extrem de tare”,

a spus cântăreața.

Andreea Antonescu a supraviețuit ca prin minune

Nimeni nu-i mai dădeau șanse de supraviețuire Andreei Antonescu, însă minunea a apărut când nimeni nu se mai aștepta la o rezolvare. Încă de atunci, părinții artistei au considerat-o pe fiica lor o adevărată eroină și un om foarte norocos.

„Șansele mele de a trăi, de a supraviețui, erau minime. Erau acte pentru a pleca undeva în Belgia, la tratament. Cu toate acestea, medicii din Spitalul Fundeni nu mi-au dat nici măcar în altă țară șanse de supraviețuire. Atunci, practic, destinul meu a fost considerat un miracol. De asta ai mei au considerat că sunt norocoasă și tocmai de asta au încercat să mă ghideze și să mă așeze pe un drum sau pe câteva drumuri în care să considere ei că aș putea reuși eu”, a mărturisit vedeta în cadrul podcastului În oglindă.