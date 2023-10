Andreea Antonescu, luată prin surprindere de fiica ei cea mare! Ce a anunțat-o Sienna că vrea să facă cu orice preț: „Își dorește foarte tare”

In articol:

Andreea Antonescu este mămică cu normă întreagă și le acordă foarte multă atenție celor două fiice ale sale, ambele fiind în etape diferite ale vieții, care necesită prezența mamei. Artista își susține fetițele la orice pas, mai ales atunci când vine vorba despre educația lor.

Fiica Andreei Antonescu își dorește să învețe japoneză

Așa s-a întâmplat și de această dată, când Sienna a anunțat-o pe mama ei că vrea să învețe limba japoneză.

Andreea Antonescu se numără printre cele mai îndrăgite artiste din showbiz, iar de aproape un an a intrat și în clubul mămicilor singure. Cântăreața are două fetițe de care se ocupă în permanență, însă nu se poate văita. Aceasta împărtășește frecvent pe internet activitățile pe care le fac împreună, iar recent le-a făcut o dezvăluire neașteptată fanilor. Andreea Antonescu susține că fiica ei cea mare, Sienna, își dorește foarte mult să învețe japoneza, astfel că deja a început să asculte melodii în această limbă.

„Bună dimineața, dragilor! Noi ne-am făcut așa o rutină zilnică, în fiecare dimineață pentru a ne da o stare de bine, Sienna dă play unor piese preferate. În această dimineață a ales să dea play unei piese în japoneză pentru că ea își dorește foarte tare să învețe limba japoneză”, a povestit Andreea Antonescu pe Instagram.

Cum se descurcă Andreea Antonescu în rolul de mamă singură

Andreea Antonescu își crește singură cele două fetițe, iar acest lucru o împlinește enorm de mult. În urmă cu puțin timp, artista a dezvăluit cum este viața ei acum și cât de greu îi este din această poziție.

„Eu mă ocup singură de fetițe. Este superb, este împlinirea mea ca femeie, ca om. Trăiesc ce nu am mai trait în viața mea și sunt foarte fericită.(...) Nu spun că nu mai pot, pentru că în finalul zilei când am un moment, două când sunt singură, îmi amintesc ce am făcut în ziua respectivă, dau timpul înapoi și îmi dau seama că am reușit, că a fost Dumnezeu lângă mine, dar satisfacția de a petrece timpul cu fetițele mele non-stop nu se compară cu absolut nimic”, a declarat Andreea Antonescu pentru Playtech.ro.