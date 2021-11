Andreea Antonescu, mărturii dureroase din trecut! Cât de mult a afectat-o moartea tatălui ei? "Am apelat la psiholog"

In articol:

Andreea Antonescu a cunoscut culmile celebrității odată cu apariția trupei "Andre". Colaborarea cu Andreea Bălan a avut un succes atât de mare în anii 2000, încât au decis să reia proiectul după 20 de ani.

Andreea Antonescu, devastată după moartea tatălui

Alte subiecte cu care a apărut pe primele pagini în presă au fost parteneriatul cu o revistă pentru adulți și scandalurile cu tatăl Andreei Bălan.

Andreea Antonescu și Mihai Ghiță [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Antonescu a fost invitată în platoul emisiunii "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube "theXclusive", unde a făcut o serie de dezvăluiri despre viața personală, dar și cea profesională. Unul dintre subiecte a fost moartea tatălui ei și cât de tare a afectat-o aceasta.

"M-a afectat foarte tare moartea tatălui meu. Pentru mine, tata era totul. Toată viața mea depindea de el. Nu puteam să iau o decizie de una singură. Imaginează-ți momentul în care tata a murit, iar eu m-am trezit singură aici, eu neștiind cine sunt.(...) Ăla a fost șocul vieții mele, momentul maturizării mele bruște. Eram pusă în oglindă și nu știam cine sunt, ce fac și de unde încep acum, fără tata.", a mărturisit Andreea.

Citeste si: Andreea Antonescu, la un pas de tragedie după ce a fost diagnosticată cu o boală cruntă: „Șansele mele de a supraviețuire erau minime”

Citeste si: El i-a împușcat pe soții Ceaușescu! După 32 de ani, fostul militar recunoaște ce s-a întâmplat, de fapt, pe 25 decembrie 1989. "Am fost adunați la ora 9.00 dimineaţa şi comandantul unității a spus că pentru o misiune de grad ZERO are nevoie de 8 voluntari. Am aflat de misiune când am ajuns în cazarma de la Târgoviște. Acolo am aflat care era ţinta. Nouă ni s-a spus că este o misiune în Bucureşti, iar la adunarea pe care am avut-o cu generalul Stănculescu, în spatele stadionului Steaua, ni s-a spus că urmează să participăm la judecarea unor teroriști. La Târgoviște am aterizat în dispozitivul de luptă al bateriei de artilerie care se afla acolo. Am fost adunați toţi şi înainte de a ni se da misiunile am fost anunţaţi că suntem acolo pentru a sigura siguranţa procesului soților Ceaușescu." Ireal ce s-a întâmplat cu doar 1 minut înainte de execuție- bzi.ro

Fiind un om atât de important pentru ea, Andreea Antonescu a trecut prin niște clipe îngrozitoare după decesul tatălui ei. Vedeta povestește în detaliu cum a reușit să treacă peste, dar și cum vedea viața în acea perioadă.

"Am apelat la psiholog. Am urmat patru ani de terapie. Am îceput să citesc, eu care am citit în copilărie, de nevoie, trei cărți. Am ajuns să am propria bibliotecă cu cărți de autoeducare. Am început să caut în adâncul meu, să îmi dau seama într-adevăr cine sunt, ce vreau, unde vreau să ajung. Erau practic sfaturile pe care tat le investise în mine, cărora nu le mai găseam sensul. Pe de o parte era asta, pe cealaltă parte cine avea lumea senzația că sunt eu.", s-a destăinuit cântăreața.

Andreea Antonescu se simte vinovată pentru moartea tatălui ei

Andreea Antonescu [Sursa foto: Captură YouTube]

La momentul decesului tatălui său, se zvonea că tatăl Andreei Antonescu ar fi murit de "inimă rea". Vedeta confirmă acest lucru, ba mai mult, explicând că motivul supărării părintelui ei a fost un gest făcut de aceasta.

Citeste si: Andreea Antonescu s-a trezit la ușa ei cu Andreea Bălan! În toiul nopții, artista a făcut asta: "Mi-a rupt ușa la 12 noaptea..."

"La 18 ani am fugit de acasă. Am fugit din răzvrătire și mai mult decât atât, din dorința de a-l face mândru de mine. Tata îmi spunea că fără el nu aș reuși nimic, același lucru s-a întâmplat și în cazul Andreei.(...) Primul contact cu tata, după plecare mea de acasă, a fost la Brăila unde mi-a spus să mă întorc acasă, pentru că el pe pământul ăsta nu are decât un soare și pe mine. Și nu m-am întors.", a mai declarat Andreea Antonescu.