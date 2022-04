Andreea Antonescu nu mai e singură! Artista și-a refăcut viața cu toate că nu s-a finalizat divorțul de fostul soț

In articol:

Andreea Antonescu și Traian Spak și-au spus adio în urmă cu mai mult timp, însă nici până acum cei doi nu au reușit să fnalizeze divorțul. Motivul pentru care cei doi încă nu sunt despărțiți legal este că bărbatul se află în Statele Unite, așa că este necesar să ajungă în țară pentru a semna actele.

Traian Spak spune că nu ar avea timp în momentul de față să vină în țară pentru a semna actele, însă artista își dorește ca anul acesta să fie puse la punct toate formalitățile pentru ca divorțul să se finalizeze, mai ales acum, când soarele a răsărit din nou și pe strada cântăreței.

Cu toate că, legal, Andreea Antonescu nu este o femeie singură, și-a deschis inima în fața unui alt bărbat, astfel că acum nu se mai teme să recunoască în fața tuturor că se află în mod oficial într-o relație. Relația este destul de serioasă și au împreună deja 4 luni de când formează un cuplu.

„Pe plan personal există o persoană în viața mea. Suntem împreună de patru luni, suntem foarte bine și sperăm să fie la fel de bine și în continuare. Nu aș dori să spun dacă este o persoană publică sau nu, însă, pot spune că este o persoană alături de care mă văd. Drept dovadă, pot spune că este pentru prima dată când îmi asum, în adevăratul sens al cuvântului, o relație”, a declarat cântăreața pentru Click!.

Andreea Antonescu nu a avut decât două relații

Andreea Antonescu a ținut să precizeze că este o femeie foarte serioasă și statornică. Până în momentul de față, a avut doar două relații foarte serioase, una de 5 ani, iar alta de 14 ani, cu tatăl fetiței sale.

„Nu știu cum crede lumea că sunt, dar eu mă consider o fire atentă, care nu mă dau repede dusă într-o parte sau alta. În viața nu am avut decât două povești de dragoste. Una a durat ceva mai mult de cinci ani, iar cealaltă, cea cu fostul soț, vreo 14. Și poate că povestea cu Traian nu s-ar fi terminat, dacă nu ne-ar fi despărțit două continente. E mai greu să reziști în condițiile astea! Viața îți oferă tot felul de provocări și reacțiile noastre sunt diferite. Dar dacă nici astea nu sunt niște semne ale statorniciei, atunci nu știu ce altceva aș putea invoca!”, adaugă ea.