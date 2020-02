Andreea Antonescu, despre scandalul cu Ștefan Manolache

În urmă cu o săptămână și jumătate, Andreea Antonescu a apărut în primele pagini ale presei după un apel controversat la 112. Atunci, artista sunase la numărul de urgență pentru a anunța că iubitul ei nu o lăsa să plece din imobilul din Iași în care se aflau amândoi. Când polițiștii au ajuns la fața locului, vedeta le-a spus că, de fapt, totul era în regulă și a primit o amendă de 4000 de lei.

„Astăzi, în jurul orei 00:30 am fost sesizați de către o femeie de 37 de ani cu privire la faptul că ar avea un conflict cu iubitul său, într-un imobil de pe raza municipiului Iași. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate nu se confirmă, femeia apelând nejustificat numărul unic de urgență. Astfel, aceasta a fost amendată contravențional, conform OUG nr. 34/2008. Verificările sunt în desfășurare”, a declarat Beatrice Romanescu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

După ce informațiile au apărut în presă, Andreea Antonescu a declarat pe pagina ei de pe Instragram și într-un interviu televizat că, de fapt, un copil care se afla în apartament a sunat din greșeală la 112. Ulterior, o înregistrare cu apelul în cauză a fost făcut pubșlic și a ieșit la iveală că artista a mințit. De fapt, chiar ea făcuse apelul în timpul unei discuții în contradictoriu cu iubitul ei, Ștefan Manolache.

Andreea Antonescu, prima reacție după ce s-a aflat că a mințit în legătură cu scandalul cu Ștefan Manolache

După ce s-a alfat că a mințit în legătură cu scandalul dintre ea și Ștefan Manolache, artista a revenit cu o nouă explicație pentru fanii de pe Instagram.

„Azi, cu lumina în minte și suflet, păstrez ce-a fost bund in mine ți încerc să perfecționez ce urmează... pentru liniștea mea!

Am fost sfătuită să tac, să dispar pentru o vreme, să nu mai dau declarații, explicații... „Așa dă cel mai bine la imagine”! Dar nu sunt eu asta, omul strategiilor, al marketing-ului! Nu pot și nu simt! Nu mă ia somnul noaptea pentru că fac ce nu simt, doar pentru că „trebuie, așa e cel mai bine!”

Ce este cel mai bine, de fapt? Să fiu eu liniștită, împăcată cu mine, așa cum eram odată, când simțeam că sunt eu, cu calea mea, cu drumul meu, descoperite după perioade mai bune, mai grele, mai pline de încercări și ghici ce... nici aici nu sunt unică măcar! Cu toții avem clipe de fericire, supărări, momente frumoase și episoade pe care, dacă am putea, le-am șterge c buretele. Mă înșel cumva?

Știu, se va spune că sunt cuvinte, că sunt scuze! Nici nu mă interesează și nici nu contează! Ce s-a întâmplat de fapt? M-am îndepărtat de mine, am pierdut conexiunea cu mine! Am intrat, poate am fugit de fapt în cotidian pentru că a fost mai ușor, pentru că „așa e normal”, „pentru că e cel mai bine”!, a scris Andreea Antonescu pe pagina ei de Instagram.

Vedeta le-a mai mulțumit urmărilor pentru susținerea de care au dat dovadă chiar și în momentele grele.