Andreea Antonescu, primele declarații despre împăcarea cu Traian Spak, la 4 ani de la despărțire. A vorbit sincer despre relația lor: „Viața m-a învățat să nu spun niciodată, niciodată”

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit acum patru ani și jumătate, după ce au trăit o frumoasă poveste de dragoste din care a rezultat și o fetiță, Sienna. Chiar dacă lucrurile între ei nu au mai mers, cei doi au continuat să fie uniți pentru fiica lor.

Andreea Antonescu a vorbit despre împăcare cu Traian Spak

Andreea Antonescu a vorbit despre despărțirea de Traian Spak, dar și despre o posibilă împăcare.

Andreea și Traian au divorțat oficial anul trecut, chiar dacă ruptura s-a produs acum patru ani și jumătate. În tot acest timp, Andreea l-a întâlnit pe tatăl celei de-a doua fetițe, Venice Victoria, de care s-a despărțit la scurt timp după ce a născut. Invitată recent într-un podcast, artista a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fostul soț.

Chiar dacă au divorțat, cei doi încă se înțeleg extrem de bine și păstrează legătura permanent, fiind mereu unul lângă altul cu sfaturi, atât în momente de fericire, cât și în momente de tristețe. Vedeta a fost întrebată dacă există vreo șansă ca ea și Traian Spak să se împace, însă nu a confirmat, dar nici infirmat, căci, după cum chiar ea a spus-o, viața este imprevizibilă.

„Putem discuta despre absolut orice. Nu știu ce ne rezervă viitorul. Viața m-a învățat să nu spun niciodată, niciodată. Noi am fost sinceri unul cu altul încă de la început. Noi am avut o relație construită pe respect, bun simț și iubire. Nu am fi vrut, după 14 ani, să ne murdărim cu lucruri mici. Am respectat ce a fost între noi. Ne-am respectat unul pe celălalt. Probabil, nu știu, s-ar fi ajuns la niște lucruri mici. Avem mare încredere unul în altul și dăm sfaturi cu sufletul. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul!”, a mai spus Andreea Antonescu, în podcastul Ilincăi Vandici.

Andreea Antonescu ține în continuare la fostul ei soț

Andreea a precizat foarte clar că fostul ei soț va avea mereu un loc în sufletul ei, iar relația lor a fost bazată pe iubire.

La un moment dat, lucrurile au luat o întorsătură între cei doi, fapt ce a adus decizia de a divorța. Totuși, artista îi poartă un mare respect fostului soț și mereu îl va considera prietenul ei.

„Traian este un om foarte bun. Îmi este un prieten adevărat în continuare. Ne înțelegem bine, ne sfătuim, ne bucurăm unul pentru celălalt atunci când este cazul, ne întristăm și încercăm să ne sfătuim, pentru că este un om care merită. Este un om care întotdeauna a vorbit frumos cu și despre mine. Întotdeauna a vorbit calm. Este un om pe care-l respect foarte mult și cu care ma în continuare și sunt convinsă că până a final o să fie unul dintre oamenii apropiați sufletului meu. Dumnezeu îmi e martor că atunci când am început o relație, am început-o cu tot sufletul.”, a adăugat Andreea Antonescu.