Andreea Antonescu, primele declarații după Survivor România. Adevărul despre prietenia cu Elena: ”Eu mă aștept de la ea să aducă acasă trofeul”

Telespectatorii au decis cine să părăseasca competiția Survivor România, astfel că dintre cei nominalizați, Andreea Antonescu a primit cel mai mic număr de voturi din partea fanilor, fiind astfel eliminată.

“ S-a încheiat aici, nu este nicio problema. Mă bucur că tot ce am trăit până în acest moment m-a întărit… Sunt ușor tristă, aș spune, pentru că m-am simțit destul de bine, în ciuda unor discuții. Sunt super fericită că plec, pentru că îmi este enorm de dor de fetia mea. Nu aș putea purta pică nimănui ”, a spus aseară Andreea Antonescu, înainte de a părăsi competiția “Survivor România”.

Andreea Antonescu, primele declarații din Republica Dominicană

Andreea Antonescu a vorbit în exclusivitate la Ștafeta Mixtă despre prietenia ei cu Elena Marin. Fosta faimoasă de la Survivor România 2021 spune că indiferent de orice ea a mers pe mâna prietenei ei.

Ba mai mult decât atât, artista a mărturisit că cele două aveau o relație strânsă de prietenie înainte de competiția fenomen de la Kanal D. ”Am auzit această discuție, permite-mi să cred că eu având o relație de prietenie cu Elena, clar îmi este mult mai la îndemână s-o cred pe Elena, mai ales că Elena până a ajuns să-mi fie prietenă, m-a convins cu foarte multe lucruri. Aici nu mă refer doar la repetițiile pe care noi le-am avut cu trupa Andre, ea fiind dansatoarea noastră…au fost anumite episoade în viața noastră în care practic s-a cam întâmplat în acelașii fel…și atunci eram confidente și ne dădeam sfaturi una alteia, mă refer în viața reală și atunci da, mi-e mult mai la îndemână s-o cred pe Elena pentru că a fost lângă mine în momente în care eu am avut nevoie. La rândul meu, când mi-a cerut un ajutor sau uns fat, am fost acolo. Indiferent de orice, eu merg pe mâna Elenei”, a mărturisit Andreea Antonescu despre relația ei de prietenie cu Elena Marin.

” Recunosc, sunt prietenă cu Elena, eu nu am mers acolo pe premisa de a face o coaliție cu Elena. Într-adevăr, am văzut că Elena era căzută psihic, am văzut multe multe episoade, care din punctul meu de vedere nu au fost la locul lor, consider că bărbăția unui bărbat nu constă în a adresa injurii la adresa unei femei…ba din contră. Atunci, m-am dus oarecum că poate e adevărul undeva la mijloc.

Am acordat șanse. În momentul în care am simțit că părerile erau după cum bătea vântul, mi-am dat seama că interesul acelei tabere nu era de a mă coopta acolo pe mine, ci pentru a mă aduce împotriva Elenei, pentru a rămâne ea singură”, a mai spus Andreea despre prietena ei.

Totodată, cântăreața spune că se așteaptă ca Elena Marin să fie câștigătoarea Survivor România 2021: ” Eu mă aștept de la Elena să aducă acasă trofeul”.

Andreea Antonescu, despre Zanni

Artista spune că Zanni i s-a confesat, mărturisindu-i că regretă anumite ieșiri pe care le-a avut. ”Eu am descoperit o latură frumoasă a lui Zanni, eu l-am încurajat ulterior s-o pună mai mult în valoare. Zanni este un tânăr, care are un suflet foarte bun. Din păcate, a avut o viață foarte grea și se vede în reacțiile lui, în atitudinea lui. Eu l-am încurajat mult de tot, pentru că la un moment dat a avut și momente când mi s-a confesat și mi-a zis că-i pare rău și că e conștient de faptul că a avut niște ieșiri pe care le regretă”, a mărturisit Andreea Antonescu despre Zannidache.

Andreea Antonescu, despre Jador

Andreea Antonescu are doar cuvinte de laudă la adresa lui Jador. Cântăreața spune că l-a descoperit ca om în competiția Survivor România 2021.

” Jador e un om pe care eu l-am descoperit în aceatsă competiție, mi-a lăsat o impresie foarte bună. Recunosc, în urma competiției sunt oameni cu care mi-ar plăcea să păstrez legătura pe o perioadă lungă, sunt oameni cu care nu m-ar deranja dacă nu m-aș mai întâlni în această viață (…)”, a mai spus Andreea Antonescu.