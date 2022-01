Andreea Antonescu recunoaște ce greșeli a făcut în dragoste! Care e lucrul pe care nu l-ar ierta niciodată la un bărbat? "Asta m-a transformat în scorpia care sunt astăzi"

In articol:

Andreea Antonescu a cunoscut culmile celebrității odată cu apariția trupei "Andre". Colaborarea cu Andreea Bălan a avut un succes atât de mare în anii 2000, încât au decis să reia proiectul după 20 de ani.

Alte subiecte cu care a apărut pe primele pagini în presă au fost parteneriatul cu o revistă pentru adulți și scandalurile cu tatăl Andreei Bălan.

Aceasta se bucură de fiecare moment petrecut alături de fetița sa, alături de care se află acum în America. Momentan este singură, însă frumusețea și inteligența ei îi vor aduce cu siguranță în cale un bărbat așa cum își dorește.

Cu ce a greșit Andreea Antonescu în relațiile de cuplu?

Andreea Antonescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Antonescu a avut o viață sentimentală foarte zbuciumată. Aceasta a trecut printr-o perioadă extrem de grea după ce a murit tatăl său, concentrându-se pe alte lucruri decât relații de cuplu. Invitată în platoul "Teo Show", Andreea Antonescu a recunoscut cu ce greșit în poveștile de dragoste pe care le-a trăit de-a lungul timpului.

"Sunt prea tolerantă, nu știu dacă am acordat prea multe șanse, dar am mers pe mâna lui. Când știam că feeling-ul, instinctul meu îmi spune cu totul și cu totul altceva. Am vrut să îi las libertatea de a fi bărbat, tocmai pentru a nu-i submina puterea și am greșit mult. Asta m-a transformat și mai și în scorpia care sunt astăzi.", a declarat cântăreața.

Ce nu ar putea ierta vreodată Andreea Antonescu la partenerul ei de viață?

Andreea Antonescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși este o femeie puternică, mereu cu zâmbetul pe buze și foarte sociabilă, Andreea Antonescu este, de asemenea și foarte sensibilă.

Într-un interviu sincer, vedeta a recunoscut dacă există ceva peste care nu ar putea trece în relația de cuplu.

"Aș trece peste orice, inclusiv peste înșelat. Toate prietenele mele mi-au spus că nu sunt sănătoasă la cap. Din punctul meu de vedere, o relație se construiește atât de greu și persoana de lângă tine trebuie să fie specială. Trebuie să îți demonstreze multe lucruri în timp. Și atunci, o aventură n-ar fi cea care m-ar determina să pun capăt unei relații la care am muncit din greu.", a precizat Andreea Antonescu, la Teo Show.

