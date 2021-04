Andreea Antonescu și Ana Porgras răspund celor mai mari curiozități ale internauților. Ce s-a întâmplat în tabăra Faimoșilor?

In articol:

În urmă cu câteva ore, Andreea Antonescu și Ana Porgras, două dintre fostele concurente din tabăra Faimoșilor de la Survivor România, care s-au întors în România din Republica Dominicană, s-au filmat în timp ce jucau „Am/N-am”.

Întrăbările au fost puse chiar de telespectatorii emisiune, care au vrut să știe cât mai multe detalii din ceea ce se întâmpla în camp.

Andreea Antonescu și Ana Porgras au fost bune prietene și în timpul competiției și și-au promis că și după aceea vor menține legătura: „În afară de mama, câțiva iubiți pe care i-am avut, cred că ești singura persoană care știe cele mai multe lucruri despre mine”, i-a spus Andreea.

Ana Porgras și Andreea Antonescu[Sursa foto: Captură ]

Fostele Faimoase, despre cele mai picante curiozități ale fanilor Survivor România

Deși amânouă stau în Galați, s-au întâlnit pentru prima dată în jungla din Republica Dominicană și s-a legat o prietenie foarte strânsă, care ține chiar și acum, când cele două au fost eliminate de la Survivor România. Pentru că telespectatorii vor să știe cât mai multe detalii picante despre ceea ce se întâmpla atunci când camerele de filmat erau oprite în camp.

Iată că, una dintre întrebările care stăteau pe buzele telespectatorilor a fost dacă Andreea sau Ana s-au simțit atrase de vreun alt concurent al emisiunii. Amândouă au răspuns cu „N-am” și au și argumentat alegerea.

Ana Porgras și Andreea Antonescu[Sursa foto: Captură ]

„Asta e fix pentru mine. Ca să înțelegeți, nu aveai cum să te simți atras de cineva în condițiile alea”, a declarat Ana Porgras, mai ales după ce multă lume a suspectat că între ea și Zanni ar fi fost o apropiere mai mult decât pe bază de prietenie.

„Și nici cum să atragi, pentru că gel de duș, nu, atiperspirant, nu, nimic”, a adăugat Andreea Antonescu.

Cât despre făcut baie în mare dezbrăcate, au avut același răspuns. Ana Porgras și Andreea Antonescu nu s-au spălat niciodată în mare fără haine pe ele, însă au recunoscut că s-au schimbat de haine, de față cu toată lumea. Acestea spun că băieții le vedeau ca pe niște surori și nu aveau de ce să se simtă atrași de ele.

Ana Porgras și Andreea Antonescu[Sursa foto: Captură ]

Andreea Antonescu a regretat plecarea Anei Porgras mai mult decât plecare ei. Cele două vorbesc despre importanța susținerii favoritului în competiția Survivor România

Artista spune că nu a regretat plecare ei atât de mult, însă știa că Ana era mult mai capabilă din punct de vedere sportiv decât ea și ar fi meritat să rămână în competiție. Acum, ambele explică cât de important este ca telespectatorii să-și susțină favoritul prin vot, pentru a nu se mai repeta incidentul în care Ana Porgras a fost nevoită să părăsească Republica Dominicană, după ce Jador a propus-o spre eliminare, convins că ea va fi votată de public, fiind una dintre cele mai bune din tabăra Faimoșilor.

„Pe a ta am regretat-o și eu. Pe a ta a regretat-o toată lumea. Pe a mea, nici nu știu ce să zic. Am regretat-o pentru că mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat acolo, pe de altă parte am stat la Survivor mai mult decât mi-am imaginat(...). Îmi dădeam seama că din punct de vedere sportiv era mai bine fără mine și îmi pare rău de tot că mi-ar fi plăcut mult să fiu acolo și să fi fost pregătită, nu să plec la nivelul sportiv la care am plecat eu. Atmosfera a fost una wow. Nu pot să o numesc emisiune, e o experiență de viață care te schimbă.

Mama cred că a fost mai supărată că ai fost tu eliminată decât că atunci când am fost eu și cred că jumătate din țara asta. Poate ar trebui să le spui oamenilor cât de important este votul și n-o facem că suntem plătite. Cel mai bun exemplu e Ana”, a explicat Andreea Antonescu.

„Am vorbit și eu și le-am zis cât de important e să-ți susții favoritul. În momentul în care ai un favorit și se dă start vot, votează-l, că uite ce s-a întâmplat la mine. Se pot face și strategii, dar se poate întâmpla să ieși. Sunt convinsă co oamenii vor învăța din treaba asta”, a adăugat Ana Porgras.