Asia Express sezonul cinci se tranformă în America Express- Drumul Aurului. Vezi cine sunt Andreea Antonescu și Andreea Bălan de la America Express 2022!

Cine sunt Andreea Antonescu și Andreea Bălan de la America Express 2022

Andreea Antonescu și Andreea Bălan formează una dintre cele nouă echipe de la America Express 2022. Cele două cântărețe sunt fondatoarele celebrei trupe ANDRE și sunt foarte bune prietene. Andreea Antonescu are 39 de ani, este de loc din Galați și cântă de la vârsta de 6 ani.

Artista are o fetiță, iar o bună parte din viață și-a trăit-o în Statele Unite ale Americii. Andreea Bălan are 37 de ani și este o cântăreață română de succes. Artista are două fetițe cu actorul George Burcea și este jurat la „Te cunosc de undeva”. Deși odată cu destrămarea trupei ANDRE relația de prietenie dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-a răcit, ulterior, ele și-au reluat prietenia, dar și proiectul care le-a adus făcut cunoscute.

Cine sunt Andreea Antonescu și Andreea Bălan de la America Express 2022 [Sursa foto: Facebook Andreea Balan]

Despre experiența pe care o vor trăi, cântărețele sunt foarte entuziasmate și cred că își vor întări și mai mult prietenia: „Am crescut si am trecut prin multe împreună. Această experiență unică, America Express, cu siguranță ne va uni și mai mult ca prietene și ca trupă.”, a scris Andreea Antonescu pe contul oficial de Instagram.

De asemenea, și Andreea Bălan a transmis un mesaj în online în care își anunță urmăritorii că va trăi o experiență specială: „Dragilor, cu emoție vă spun că voi pleca împreună cu prietena mea și colega mea de scenă Andreea Antonescu în Asia Express. Va fi cu siguranță o experiență unică, specială, care ne va uni și ma mult ca prietene și mă va ajuta să evoluez uman și spiritual.”

Cine sunt concurenții de la America Express 2022

America Express 2022 și-a anunțat cele nouă perechi de vedete care pleacă pe Drumul Aurului. Astfel, perechile de vedete care au spus „da” la marea aventură sunt: Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, cântărețele Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Puya și soția lui Melinda, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam „Tequila”, celebru creator de conținut și mama ei, Mihaela.

Ce schimbări au fost făcute la Asia Express sezonul cinci

Asia Express devine în noul sezon, cel cu numărul cinci, America Express, după cum anunță Antena 1. Noul sezon poartă numele de „Drumul Aurului” și va duce 9 echipe de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează 7.000 de kilometri. Paginamedia.ro notează că după italieni, Antena 1 este a doua televiziune din lume care porneşte pe acest traseu.

„Vedetele noului sezon pornesc pe urmele conquistadorilor şi urmează să descopere culorile şi condimentele din Mexic, să exploreze templele din Guatemala şi să descifreze misterele din Columbia. Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziţie un dolar pe zi, trebuie să îşi găsească singuri mâncare, cazare şi transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort şi să îşi depăşească limitele fizice şi psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de Euro, marele premiu de la finalul cursei”, au scris cei de la a1.ro.

O altă noutate pe care o aduce noul sezon Asia Express este apariția Joker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje impresionante, care vor cântări greu în clasamentul final.

Surse: a1.ro, paginademedia.ro, instagram.com