Andreea Antonescu suferă enorm după pierderea tatălui ei. Ce omagiu i-a adus părintelui ei: ”Din ziua în care ai primit aripi...”

Andreea Antonescu este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, având o lungă carieră muzicală în spate. Cântăreața a participat și la Survivor România 2021, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor, însă parcursul ei în competiția fenomen de la Kanal D, s-a încheiat destul de repede.

Totuși, Andreea nu a regretat nicio clipă petrecută acolo și a profitat la maxim de experiența, pe care o traiești doar o dată-n viață.

Deși Andreea Antonescu este mereu pozitivă, cu zâmbetul pe buze, artista ascunde multă durere în suflet după ce și-a pierdut tatăl acum 20 de ani. Vedeta a publicat, pe contul ei de Instagram, două fotografii inedite cu părintele ei, care s-a stins din viață acum mulți ani, lăsând un gol imens în sufletul fostei faimoase de la Survivor.

Alături de imaginile de colecție cu tatăl ei, Andreea a ales să scrie și un mesaj în limba engleză: ”Since the day you got wings, we have never been the same!”, care se traduce astfel: “Din ziua în care ai primit aripi, noi nu am mai fost niciodată la fel!”.

Andreea Antonescu și tatal ei[Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu și familia ei[Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu, omagiu în memoria tatălui ei

Artista și-a făcut un nou tatuaj, recent, cu care și-a pus pe gânduri fanii pentru că nimeni nu știa ce semnifică. Cântăreața a spus că tatuajul este, de fapt, anul nașterii părintelui ei, care s-a stins din viață în urmă cu două decenii. De asemenea, ea a mai explicat că s-a lovit mai tot timpul de această cifră, iar în cele din urmă a decis să și-o tatueze.

Andreea Antonescu, tatuaj pentru tatăl ei[Sursa foto: Instagram]

