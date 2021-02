Andreea Antonescu vrea să adopte un copil! Declarații incredibile despre copilul pe care și-l dorește

In articol:

Andreea Antonescu este o mămică împlinită, iar relația ei cu Sienna, fructul iubirii dintre artistă și Traian Spak o face să se bucure de fiecare moment petrecut împreună cu micuța.

Cu toate

acestea, recunoaște Andreea Antonescu, de ceva vreme, Sienna îi cere o surioară. Și, normal, pentru că, cel puțin în ultima vreme, nu a avut un partener de viață stabil, divorțul ei de Traian Spak fiind deja de notorietate, Andreea Antonescu s-a gândit la câteva variante pentru a-i satisface dorința fiicei sale și, așa cum recunoaște chiar, își dorește să adopte un copil.

”Da, am vrut să adopt un copil. Încă vreau să adopt, Sienna încă mă bate la cap că își dorește să adoptăm. O fetiță ar vrea ea, dacă nu ea ar pune-o pe mami să mai facă un copil. Dar mami nu prea are cu cine să facă un copil, pentru că...”, a recunoscut Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu si Sienna, fiica ei, se inteleg perfect

De altfel, recunoștea acum ceva vreme Andreea Antonescu,

ideea de a avea încă un copil, unul mic, a venit când, deja, Sienna era destul de mare pentru a încețele asta și, mai mult chiar, fetița vedetei este cea care insistă pentru un asemenea pas important.

Andreea Antonescu, divorț la distanță

Andreea Antonescu a confirmat despărțirea de soțul ei, Traian Spak, în 2019, după ce în presă se zvonea deja despre o separare între

cei doi. De atunci aceasta a tot vorbit despre divorț, însă din cauza restricțiilor impuse de pandemie și din cauză că fostul ei partener de viață nu locuiește în România, procedura a fost îngreunată, însă, vedeta a declarat recent că au găsit o soluție care să-i mulțumescă pe amândoi.a dezvăluit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, Traian Spak si Sienna

Andreea Antonescu a explicat de ce divorțează de Traian Spak

Andreea Antonescu a explicat că în relația pe care a avut-o cu Traian Spak nu s-a pus niciodată problema unor infidelități, așa cum s-a speculat după ce a lansat, recent, o melodie care i se potrivește ca o mănușă și care pare să fie inspirată din viața ei din ultima perioadă. ”Sunt persoana care nu caută. Nu căuta pentru că vei găsi, ce rost are? Întotdeauna, de fiecare dată când am fost în țară am avut foarte multă treabă, n-am stat să mă gândesc la alte lucruri, n-am stat vreodată să îl sun pe Traian, să îl controlez, să văd unde e, cu cine e, de ce e, nu am stat să îi caut în telefon și nici nu aș face așa ceva... Nu am simțit lucrurile astea... Și dacă s-ar fi întâmplat, eu una nu am aflat și nici nu aș vrea să știu... Bine-voitori au mai tot fost pe lângă mine care mi-au sugerat, care au încercat să îmi transmită, dar nu am stat să îi ascult. Nu vreau, atât timp cât mi-e bine, nu are rost să îmi complic viața, îmi plac lucrurile simple, în general...”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Antonescu.