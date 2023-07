Andreea Ardelean o urmează pe Andra Volos? Manuela Orișiu o dă de gol: “O mărit sigur anul acesta” | EXCLUSIV

In articol:

Manuela Oprișiu a petrecut o vacanță de cinci stele, în Italia, alături de buna ei prietenă, Deea de la Puterea dragostei. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Manuela a spus de ce nu și-a luat și fetița, pe micuța Ozana, în acest concediu, pentru prima oară de când a devenit mamă, dar și ce crede despre un nou început alături de un bărbat care să îi aducă zâmbetul pe

buze. Manuela ne-a prezentat, în exclusivitate, locația de vis în care s-a cazat, imagini din stațiunile de lux în care s-a distrat, inclusiv din mica escapadă pe Coasta de Azur, și a menționat că e pregătită pentru o nouă relație.

Manuela vrea să o mărite pe Deea

Manuela s-a hotărât! Vrea să o mărite pe Andreea Ardelean, dacă tot prietena ei, Andra Volos, și-a întemeiat o familie. Cele două sunt plecate într-o vacanță și plănuiesc să își contruiască viitorul amoros.

"Am vorbit cu Deea și am zis să mergem și la Cannes, la Monaco, poate ne și mărităm. Eu mai sunt cu ale mele, dar pe Deea o mărit sigur anul acesta, nu o las. Când vrea Dumnezeu se întâmplă, dar eu zic că putem să influențăm și. Noi ce se întâmplă. Chiar pe Deea vreau să o mărit acolo, să pot să o vizitez mereu." , a declarat Manuela.

Cum a reușit să slăbească Manuela zeci de kilograme?

Manuela a luat foarte mult în greutate pe parcursul sarcinii și la scurt timp după. Aceasta i-a uimit pe toți acum cu silueta ei subțire, trasă prin inel.

Manuela a recunoscut la ce metodă a apelat.

"Acum am 56 de kilograme. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc. M-a contactat o tipă pe Instagram, care mi-a spus că mă poate ajuta. La început am fost sceptică, pentru că nu credeam în produse și diete, dar să știi că am ținut cont foarte mult de această femeie. Mi-a dat teroare, a stat cu mine pe apel, ea nu este din țară. S-a ținut de capul meu până am ajuns la rezultatul pe care l-ați văzut mai devreme. Am ținut diete, am mâncat foarte puțin, am luat și ceva produse de la ea. În primul rând trebuie să ai ambiție, nu să trișezi. Trebuie să știi ce vrei, unde vrei să ajungi și să strângi puțin din dinți, pentru că nimic nu e ușor în viața asta. Dacă vrei să arăți bine, trebuie să faci anumite sacrificii." , a mărturisit Manuela Oprișiu, la WOWnews.

