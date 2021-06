Andreea Arsine de la Exatlon, rochie de mireasă spectaculoasă de peste 15 kilograme: „A meritat efortul”

In articol:

Andreea Arsine, câștigătoarea Exatlon 2019, s-a căsătorit weekendul trecut. Blondina a avut parte de o seară magică, alături de iubitul și familia ei. Inivtată în platoul emisiunii Teo Show, sportiva a mărturisit că rochia pe care a purtat-o a cântărit 15 kilograme, însă tot efortul a meritat.

Faimoasa și-a dorit foarte mult să se cunune religios și nu a pus accent pe alte aspecte.

„Când am dat-o jos s-a simțit din plin! A meritat efortul. Am slăbit vreo două kilograme în săptămâna nunții, dar cred că de stres. Toată lumea s-a gândit că eu o să aleg o rochie tip sirenă. Mi-am făcut o rochie impresionantă. Mi-am dorit să fie așa pentru că pentru noi evenimentul a fost important să fie la biserică. Au fost 20 de oameni. Înainte ca tatăl meu să moară, el și-a luat un costum și a spus că vrea să îl poarte la nunta mea. Cu costumul ăla practic l-am înmormântat.

De atunci, eu nu am mai avut plăcerea aia. Mi-am dorit să fiu cununată la biserică și totul să fie intim la biserică. N-am făcut nuntă pentru bani, doar să fim noi cununați”, a declarat câștigătoarea Exatlon 2019.

Întrebată câți copii își dorește pe viitor, Andreea Arsine de la Exatlon a mărturisit că această decizie stă în mâna lui Dumnezeu. „Câți copii vrem? Trei spune el, eu mă mulțumesc și cu unul. Câți vrea Dumnezeu”, a declarat Andreea Arsine.

Citeste si: Viviana Sposub, dată afară de la Pro TV, după ce a cerut mai mulți bani. Ce alte pretenții avea- bzi.ro

Andreea Arsine, dezvăluiri din ziua nunții [Sursa foto: Captură KANAL D]

Veste șocantă pentru Andreea Arsine, cu două zile înainte de nuntă

Andreea Arsine le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că a avut foarte mult ebătăi de cap cu cea de-a doua rochie de mireasă. Spre surprinderea Faimoasei, a doua rochie nu a fost gata, motiv pentru care a trebuit să caute una gata făcută în tot Bucureștiul, într-un timp limitat.

Citeste si: Câștigătoarea de la Exatlon se implică în reeducarea alimentară! Andreea Arsine vrea să schimbe modul de viață al oamenilor

„În ultima săptămână am pățit aproape de toate și nu neapărat cele mai pozitive. Nu are cum să fie un eveniment de genul fără să te apuce spumele.

Apogeul a fost atunci când am aflat cu două zile înainte că a doua rochie nu este gat, că nu o să o am. A fost panică, panică până la modul în care am zis că nu mai vin la nuntă. Rochia pe care am avut-o la biserică este mare, aveam nevoie și o a doua rochie. În ultimele două zile am căutat rochie, am fost la toate magazinele posibile, tot ce se poate. Acolo unde nu te aștepți, acolo s-ar putea să găsești ceea ce îi dorești”, a declarat Andreea Arsine, la InstaStory.