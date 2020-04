In articol:

Mariajul Andreei Bălan cu actorul George Burcea se apropie de final. După săptămâni întregi de scandal, cântăreața a băgat deja actele de divorț, semn că nu mai există nicio cale de întoarcere. Imediat după ce a făcut acest lucru, vedeta a scris un mesaj cu subînțeles pe conturile de socializare, la care fanii au reacționat imediat.

Andreea Bălan, imediat după ce a depus actele de divorț

Andreea Bălan a vorbit pe contul de Instagram despre visuri și despre împlinirea acestora. Se pare că vedeta a încercat să îi transmită un mesaj subtil fostului partener de viață, iar urmăritorii și-au pus imediat întrebareadacă nu cumva toate aceste lucruri se leagă de mariajul cu tatăl fetițelor ei.

Citeste si: Mama lui Ciprian Marica intervine în scandalul în care este implicat fiul ei. Ce a spus femeia? „Sunt valori...”

„Orice este posibil dacă ai suficient curaj și crezi în tine. Nu știi calea, dar dacă visul tău este clar în minte, vei reuși să-l îndeplineșți indiferent de obstacol. Legea de atracție funcționează doar dacă ai gânduri nobile, pline de iubire și recunoștință pentru viață pe care o ai.

Citeste si: Câți oameni a salvat coronavirus. Efecte incredibile ale COVID-19

Citeste si: Scandalul momentului. Iubita și amanta lui Marica față în față. Ce și-au spus cele două

Dintodeauna am aplicat #theSecret, chiar și înainte să citesc cartea, și ceea ce am vizualizat mi s-a îndeplinit, iar dacă nu am realizat ceva înseamnă că nu am crezut suficient de mult în acel vis.

Alege-ți cu grijă gândurile, gândește pozitiv, vizualizează, crede și acționează”, a scris Andreea Bălan pe contul de Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea”