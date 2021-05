Andreea Bălan a renunțat la ”războiul” cu George Burcea. Cei doi au făcut pace de dragul fetițelor

In articol:

Andreea Bălan a făcut pace cu George Burcea de dragul fetițelor ei! Cei doi nu au semnat actele de divorț, fiind în plin proces de custodie. Andreea a vorbit cu greu despre tatăl fetițelor ei, într-un interviu acordat revistei Unica. Artista celebră a lăsat de înțeles că vrea ca totul să fie bine între ea și fostul partener pentru binele copiilor.

, a mărturisit Andreea Bălan.

„ Acum a devenit foarte uşor, deoarece au crescut, merg la grădi de la 9.00 la 17.00, iar seara sunt eu şi cu mama”, a mai adăugat vedeta.

Andreea Bălan, vacanța de lux cu Tiberiu Argint!

Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tiberiu Argint. Pentru a sărbători aniversarea de un an a celor doi, ei au plecat într-o vacanță de poveste în Dubai. Chiar dacă nu au postat nicio fotografie împreună, cei doi își comentează la postările postate pe Instagram și nu își pot ascunde pasiunea pentru celălalt.

Pentru un post de televiziune, celebra cântăreață a făcut primele declarații despre vacanța din Dubai cu iubitul ei. Deși este fericită și împlinită, blondina nu a dorit să dea prea multe detalii despre relația ei.

„ Am stat într-un loc foarte frumos, exclusivist, am ales niște locuri frumoase împreună și mi-a plăcut tot ceea ce am văzut. Vreau, de data aceasta, să fim discreți. Important este că ne iubim, ne respectăm și că trăim lucruri frumoase împreună”, a povestit Andreea Bălan.