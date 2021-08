Andreea Bălan, apariția incredibilă! Artista s-a afișat pe internet plină de vânătăi. Fanii au amuțit

Andreea Bălan [Sursa foto: Instagram] 19:18, aug 6, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cu o carieră longevivă în industria muzicală autohtonă, aceasta a reușit să doboare topuri muzicale, iar muzica ei s-a auzit pe la toate posturile de radio și a ajuns în casele tuturor românilor. Nu este, însă, apreciată doar pentru talentul ei muzical, ci și pentru show-urile incendiare pe care le face în timpul concertelor, alături de colegul ei Petrișor.

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei din mediul online. Nu trece o zi fără să nu posteze sau fără să nu le povestească internauților detalii legate de viața ei privată sau profesională. Recent, aceasta a postat un clip pe Instagram, la care toată lumea a rămas pur și simplu fără cuvinte. Fanii ei s-au îngrijorat instant, iar Andreea Bălan s-a simțit nevoită să le explice situația.

Andreea Bălan, despre vânătăile de pe corp

Blondina muncește foarte mult pentru toate acrobațiile pe care le face alături de colegul ei de scenă Petrișor, cu care reușește să-i uimească de fiecare dată pe fani.

Mișcările celor doi sunt aproape inegalabile, însă este necesară multă muncă pentru a ajunge la nivelul acela, dar și de sacrificii. Artista chiar se și accidentează în timpul repetițiilor sau chiar în timpul concertelor, însă nu lasă ca acest lucru să fie observat și de mulțimea de oameni care vine să o asculte.

Pe rețelele de socializare, Andree Bălan a postat un videoclip în care apărea cu picioarele pline de vânătăi, iar internauții cre au văzut imaginile au fost șocați. Blondina a venit imediat cu explicații. Se pare că ea și Petrișor au filmat un videoclip, iar acolo artista s-a lovit.

„ Să vă prezint vânătăile: vânătaia numărul unu făcută de Petrișor, vânătaia numărul doi făcută de, ghiciți, Petrișor! Vânătaia numărul trei făcută de mine! Am filmat cu Petrișor un dans foarte frumos la piesa amintiri și urmează să postez, în curând, pe canalul de YouTube. Am dansat pe un ponton, de aceea am aceste vânătai, așa că vă rog să mă iertați. Să ai vânătăi și să fii fashion nu se potrivește, dar în cazul meu facem să se potrivească!”, a explicat Andreea Bălan pe rețelele de socializare.