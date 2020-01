Andreea Bălan și George Burcea s-au întors recent din vacanța în Mauritius în care au fost cu cele două fiice, Ella și Clara. În cele două săptămâni petrecute departe de România,ambele fetițe s-au îmbolnăvit de enterocolită și au ajuns la spital.

Decizia artistei de a-și lua ambele fiice în vacanță, deși au învă vârste fragede, a fost ciritcată în mediul online. Andreea Bălan le-a dat replica răutăcioșilor, așa cum face deseori când internauții o judecă pentru felul în care le crește pe Ella și pe Clara, accentuând cât de bine s-a simți în vacanță.

a povestit Andreea Bălan, în cadrul unei emisiuni de televiziune

"Posibil de la un scaun de bebeluși să fi luat virusul. În două zile și-au revenit amândouă, pentru că a luat și Ella apoi. Data viitoare o luam și pe mama, poate mergem în Bali data viitoare. Dacă nu știam că facem față, nu plecam. Am știut la ce să ne așteptăm, ne-am asumat și ne-a plăcut ceea ce am făcut, chiar dacă s-au îmbolnăvit, am știut, eram blindați de medicamente. Trăgând linie suntem foarte fericiți, am repeta experiența, poate aș lua-o pe mama dacă ar fi zborul mai scurt.", a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit după patru ani de relație

Andreea Bălan și George Burcea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în luna septembrie a anului trecut. În aceeași zi, cei doi și-au botezat și fetița, pe Clara Maria, în vârstă de cinci luni. La petrecerea celor doi au luat parte în jur de 250 de invitaţi, printre care foarte multe vedete apropiate Andreei și lui George, iar surse de lângă cei doi susțin că au strâns aproape 50.000 de euro. Cei 200 de invitați au plecat fiecare acasă cu o mărturie deosebită, o brățară de aur care simbolizează o aripă de înger.

„Suntem de 4 ani împreună și am creat o familie minunată! George mi-a fost alături atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune. Avem doi copii sănătoși și minunați iar nuntă noastră este o încununare a celor întâmplate”, a scris Andreea Bălan despre relația cu bărbatul căruia i-a dăruit doi copii.