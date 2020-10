Andreea Bălan, criticată de internauți pentru că ar fi exagerat cu vizitele în cabinetului medicului estetician:”Nu am recunoscut-o”

Andreea Bălan [Sursa foto: Instagram]

Recent, vedeta și-a publicat trei poze pe care și le-a făcut la masa juriului ”Te cunosc de undeva”. La scurt timp după ce artista a postat imaginile pe pagina de Instagram au început să apară tot felul de reacții din partea internauților. Majoritatea fanilor nu au mai recunoscut-o pe Andreea Bălan, aceștea au spus că își editează prea mult pozele. Deci NU am recunoscut-o! Arată bine, doar că şi-a pierdut toate trăsăturile de la Mama Natură”, “Ai același doctor ca Bianca Drăgușanu? Semnați foarte tare”, “Nu te schimbă pentru nimic în lume ești frumoasă și finuţa fără botoxuri și alte lucruri inutile”, acestea sunt doar câteva dintre comentariile pe care fanii i le-au adresat artistei pe pagina de Instagram.

Andreea Bălan și-a făcut șase operații estetice

De asemenea, au existat și persoane care au criticat-o pentru că ar fi exagerat cu vizitele în cabinetului medicului estetician. Deși, vedeta a negat în repetate rânduri că ar fi apelat la bisturiu. Potrivit unor medici esteticieni, Andreea Bălan și-a făcut șase operații estetice până la vârsta de 29 de ani. Frumoasa artistă și-a făcut două rinoplastii la nas, și-a mărit bustul, şi-a conturat fesele, şi-a accentuat pomeţii și și-a remodelat braţele printr-un mic lifting în zona axilei.

Andrea Bălan a declarat print-un interviu că i se pare o totală lipsă de respect din partea internauților, iar vedeta a hotărât să nu mai răspundă la astfel de întrebări pe care fanii i le adresează cu privire la operarațiile estetice ale artistei. ”Această întrebare mi se pune din 2003. Degeaba am explicat că nu am şi că fetiţa din André, cu codiţe şi fundiţe, a crescut şi s-a transformat într-o femeie care foloseşte anticoncepţionale. Întrebările tot au continuat în următorii ani până în ziua de azi. În ultimul timp am decis să nu mai răspund la astfel de întrebări, deoarece mi se pare o totală lipsă de respect să mi se facă inventarul pe nedrept”, a povestit Andreea Bălan în cadrul unui interviu.

Sursa: Cancan.ro