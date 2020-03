Andreea Bălan, despre viața de mămică singură

Andreea Bălan a vorbit din nou de separarea de soțul ei, George Burcea, în cadrul unei emisiuni televizate. A declarat că a căzut de comun acord cu fostul ei soț să nu mai vorbească despre acest subiect. Cântăreața a trecut prin momente foarte grele pe plan personal în ultimul an. Anul trecut a suferit un stop cardiac, iar atunci, spune ea, a realizat că vrea să se căsătorească.

Andreea Bălan a declarat că foarte mulți oameni au acuzat-o că nu are gijă de copii

„Unii oameni au spus că eu nu m-am ocupat d copii. Eu cu Clara, a doua fetiță, am stat 90% din timp. El a stat cu prima fetiță, cu Ella, foarte mult timp pentru că eu am avut multe concerte. În vlog-urile mele mereu ziceam că mă ajută. Oamenii m-au exclus pe mine ca mamă. Pe mine lucrurile astea m-au durut. Eu am fost foarte implicată, poate mai mult implicată la al doilea copil. La primul eu am avut niște contracte de onorat”, a declarat Andreea Bălan.

Citeste si: Marian Godină o atacă pe Sorina Pintea: „Tortură era când fiul tău vindea droguri copiilor”

Citeste si: Puterea Dragostei 7 martie. Fratele lui Sergio vorbește despre relația cu Roxana. Ce simte, de fapt, pentru ea: „E o fată pe care trebuie s-o...”

Andreea Bălan, despre pierderea drastică a kilogramelor: „Când ai doi copii, nu plângi”

„Atunci când ai doi copii nu poți să plângi. Dacă ești singur și treci prin experiențe de acest gen, te închizi în cameră și plângi până nu mai poți. Când ai doi copii, nu plângi. De aceea suferința rămâne în sufletul tău. Trebuie să-mi găsesc timpul să sufăr, să pot să mă eliberez și să vindec”, a declarat Andreea Bălan.

Cântăreața a mai adăugat că prioritatea ei cea mai mare acum este să aibă grijă de fetițele ei. (Citeste si: George Burcea a decis să vorbească! După ce a anunțat că divorțează de Andreea Bălan, a făcut o declarație ULUITOARE pe Facebook)