In articol:

Pandemia a făcut-o pe vedetă să petreacă și mai mult timp alături de copii săi.

În tot acest timp, Andreea Bălan a luat câteva decizii în ce privește relația cu George Burcea. Vedeta a mărturisit, într-un interviu acordat pentru Viva, că în următorii ani nu vrea să audă de o posibilă iubită a lui George.

„Nu doresc că fetele mele să cunoască vreo iubită cel puțin trei-patru ani și, de asemenea, nici eu”, declară artista.

Andreea spune că George Burcea nu va putea lua la el fetițele, pentru că sunt prea mici.

„Momentan, nu se pune problema să le ia la el, unde locuiește, deoarece sunt foarte mici. Totodată, nici eu nu voi aduce un alt bărbat în această casă și nu le voi prezenta pe nimeni”, a declarat vedeta.

„M-am simțit abandonată emoțional și fizic”

Andreea Bălan este convinsă că va mai iubi o altă persoană, însă mărturisește că visul ei de a frma o familie cu tatăl ficelor sale s-a zbulberat. Vedeta spune că s-a simțit abandonată de soțul ei.

„Este evident că nu-mi doream să ajung aici, dar sunt tânără și pot să sper într-o nouă iubire. Totodată, având doi copii, e mult mai greu de gestionat o nouă relație și, momentan, nu mă gândesc la acest lucru. Mai am de vindecat anumite aspecte și trebuie să mă ocup numai de fete.

„Da, m-am simțit abandonată emoțional și fizic. M-a durut foarte mult faptul că el nu a înțeles ce pierdere emoțională și fizică am avut atunci, eu nemaiputând să am copii. A fost alături de mine în primele luni de la naștere, dar apoi s-a îndepărtat și nu i-a mai păsat de ceea ce simt. Visul meu cel mai mare era să am o familie, iar acum, fiind mamă singură, e destul de greu de gestionat, atât emoțional, cât și fizic și logistic. El va putea să își facă altă familie, cu alți copii. Eu nu voi mai avea parte de acest vis niciodată, mă refer la posibilitatea de a fi împreună cu tatăl copiilor mei. Îmi doresc și sper că voi găsi pe cineva care mă va accepta așa cum sunt”, spune vedeta.

Andreea face terapie de două ori pe lună

Nu este o noutate faptul că Andreea face terapie. Artista a vorbit în nenumărate rânduri despre acest lucru. Ea spune că o ajută să se descopere și să să evolueze. .

„Eu fac terapie constant, de două ori pe lună, de mulți ani. Nu am apelat la asta acum în mod special. O fac constant deoarece mereu descopăr în mine lucruri noi și îmi place să mă dezvolt în cea mai bună versiune a mea”, a declarat vedeta pentru Viva.