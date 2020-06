Andreea Bălan i-a dat un ultimatum lui George Burcea!

In articol:

Andreea Bălan a făcut primele decarații despre despărțirea de tatăl fetițelor ei. Artista a mărturisit că a depus actele de divorț pe 1 aprilie, iar George Burcea nu a fost dispus la reconciliere.

„L-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, a declarat Andreea Bălan, pentru Viva.

Ce a spus Andreea Bălan despre viitorul fetelor

Cântăreața a vorbit și despre custodia exclusivă a fetițelor. Chiar dacă actele sunt depuse cu cerea de custodie exclusivă a fetițelor, Andreea Bălan îi mai oferă fostului soț o lună de zile să demonstreze că poate fi alături de fetițe.

„Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost ok, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc. Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el”, a adăugat cântăreața pentru sursa citată.

Asta da veste! Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat? Detalii uluitoare

După luni întregi de scandaluri și mesaje tăioase trimise pe rețelele de socializare, Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat. Și cu toate că nu mai formează un cuplu și sunt la un pas de divorț, cei doi foști iubiți au decis că e momentul să lase la o parte certurile, de dragul fetițelor lor.

Mai mult decât atât, artista și actorul au luat o decizie care va șoca o țară întreagă. Și-au planificat o vacanță în familie. Da, ați auzit bine! Foștii soți vor face acest pas pentru ca micuțele lor să nu simtă că sunt abandonate de tatăl lor, scrie Impact.ro.

De două săptămâni, lucrurile par să se fi așezat între Andreea și George, care în timpul ultimei vizite pe care actorul le-a făcut-o fetelor lui, s-au așezat ca doi oameni maturi la masă și ar fi pus la punct toate neînțelegerile. Se pare că fiecare și-a spus nemulțumirea și au și ajuns la un numitor comun. Acum, cei doi sunt gata să facă sacrificii pentru a-și crește împreună fetițele, pe Ella și pe Clara.

