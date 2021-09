Andreea Bălan, în rochie de mireasă pentru a doua oară! Cum au reacționat fanii

In articol:

Andreea Bălan a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă pe 15 septembrie 2019, atunci când ea și George burcea, tatăl celor două fiice ale sale, și-au unit destinul în fața lui Dumnezeu. Căsnicia lor nu a fost una de lungă durată. După mai mulți ani de relație, cei doi au decis să pună punct și să continue pe drumuri separate.

Astăzi, ambii și-au regăsit fericirea. George Burcea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Viviana Sposub cu care s-a cunoscut într-o emisiunea televizată, iar Andreea Bălan a învățat din nou să iubească grație noului ei iubit Tiberiu Argint.

Recent, blondina s-a afișat din nou în rochie albă, însă, nu este vorba despre pasul cel mare, ci despre videoclipul celei mai recente piese ale sale, „Stele căzătoare”. Andreea Bălan a explicat că noua melodie este una de suflet, care povestește o etapă prin care ea a trecut de-a lungul vieții. Fanii ei nu și-au putu ascunde entuziasmul și i-au comentat în număr mare în secțiunea de comentarii.

„«Stele căzătoare» este o piesă foarte dragă mie, pentru că este și cea care anunță albumul «Soare după nori», material discografic pe care abia aștept să îl împărtășesc cu voi. Single-ul și întregul album reprezintă o parte din mine și sper că vă veți regăsi în versurile și muzica mea. Indiferent de greutățile întâmpinate, voi fi mereu o visătoare, întotdeauna am văzut soarele ce se ascunde după nori și vă încurajez și pe voi să faceți la fel și să nu vă pierdeți niciodată optimismul”, a declarat Andreea Bălan despre noua piesă.

Andreea Bălan a adoptat un pui de pisică pentru fiicele ei

În urmă cu câteva săptămâni, blondina a făcut un anunț pe rețelele de socializare care i-a bucurat pe internauți. Andreea Bălan a făcut un gest nobil și a adoptat un pui de pisică. Felina este acum cel mai nou membru din familia artistei și cu siguranță Clara și Ella se bucură de noul lor partener de joacă.

„This sweet kitten has a home now, our home ❤️ Pur si simplu am luat-o acasa pentru Ella si Clara 👩‍👧‍👧 Ce nume sa ii punem?”, a scris pe rețelele de socialiare Andreea Bălan.