Andreea Bălan, indignată după ce a aflat decizia judecătorilor în cazul fetițelor Alinei Sorescu! Artista a răbufnit: „O mare nedreptate. Poate schimba viața a 2 suflete”

Vestea că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns în pragul divorțului a luat prin surprindere pe toată lumea, iar cei doi foști soți se luptă în continuare pentru custodia celor două fiice pe care le au împreună, Carolina și Raisa. Cu toate că, în primă fază, judecătorii au decis ca minorele să locuiască alături de mama lor, ulterior hotărârea acestora s-a schimbat, în prezent fiicele cuplului fiind nevoite să stea o săptămână la mamă și o săptămână la tată.

Totuși, pe baza acestui subiect a vorbit și Andreea Bălan, care spune că e nedrept din partea magistraților să ia o astfel de decizie, în cazul unor fetițe aflate la vârste fragede. De asemenea, artista a mai precizat că cel mai potrivit ar fi fost să se decidă un program de vizită, pentru a le fi mai ușor și micuțelor să se adapteze acestei situații.

„Mi se pare o mare nedreptate ca un judecător să dea o astfel de decizie. Cum să stea o săptămână la tată, una la mamă? Copiii, la această vârstă, pot fi bulversați. La mine tatăl are două weekend-uri, nu le respectă pentru că e plecat din țară. Dar când era în țară, le mai lua. Poți să te înțelegi să fie trei weekend-uri, patru weekend-uri, dar nu o săptămână cu o săptămână. Așa, copiii nu mai înțeleg care-i casa. Du hainele, ia hainele…

Alina Sorescu, despre decizia pe care au luat-o judecătorii

a spus Andreea Bălan, pentru Viva.ro

Alina Sorescu și-a deschis sufletul în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir, difuzată pe Kanal D, acolo unde a vorbit despre decizia judecătorilor în privința custodiei fiicelor sale, explicând că, la rândul ei, nu este de acord cu această hotărâre, căci un astfel de program poate fi bulversant pentru cele două fetițe.

„Imaginile cu fetițele plângând, despre asta a fost vorba în videoclipul surprins de paparazzi. Evident, tu ca mamă nu poți să fii stană de piatră când vezi copiii plângând. Mă gândesc în această perioadă ca lor să le fie bine, ele sunt pe primul plan, e clar că această decizie aduce haos în viața a două fetițe de 9 și șase ani, ca fetițele să petreacă o săptămână într-o parte și alta într-o altă parte. Nu vorbim de custodie exclusivă, că am văzut că se vorbește în presă, e custodie comună, cu domiciliul la mamă, cu program de vizită bulversant, pentru că cei mici la aceste vârste au nevoie de o continuitate, de o stabilitate emoțională, de o rutină, de un program, de reguli pe care să le știe, pe care să le respecte. E foarte complicat să ai o regulă într-o parte și una în alta. Am încredere că decizia finală va fi în beneficiile fetițelor și că nu vor fi efecte pe termen lung asupra lor.Totul a fost în mâna judecătorului de acum și în faza de apel va fi în mâna judecătorilor pe care îi vom cunoaște la un moment dat. Încă nu se știe, procesul mai are faze, mai e timp. După 10 ani sunt întrebați copiii în instanță. (n. red. dacă vor să rămână la mama sau la tata). Lucrurile între noi se întâmplă juridic. Între noi nu a fost o situație care să se poată încheia amiabil, de asta am și ajuns în situația de a fi în instanță.”, Totul a fost în mâna judecătorului de acum și în faza de apel va fi în mâna judecătorilor pe care îi vom cunoaște la un moment dat. Încă nu se știe, procesul mai are faze, mai e timp. După 10 ani sunt întrebați copiii în instanță. (n. red. dacă vor să rămână la mama sau la tata). Lucrurile între noi se întâmplă juridic. Între noi nu a fost o situație care să se poată încheia amiabil, de asta am și ajuns în situația de a fi în instanță.”, a dezvăluit ea lui Teo Trandafir, în urmă cu câteva săptămâni.

