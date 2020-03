Așa că, talentata cântăreață a lansat o nouă melodie, una extrem de expresivă cu privire la ceea ce trăiește în această perioasdă și pe care o dedică zilei de 4 martie, o zi care i-a schimbat total viața.

”Ziua de 4 martie este o zi foarte importantă în viața mea deoarece în această zi a venit pe lume Clară, cea de-a 2 minune a mea. Tot în această zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea încercare a vieții mele, când inima mi s-a oprit pentru câteva secunde. De atunci, m-am resetat că om și am realizat că sănătatea este cel mai important lucru și iubirea celor dragi este cea mai de preț comoară. Dragii mei, azi de ziua Claritei, va ofer melodia “Inima de fier”, o piesă despre puterea de a te ridică și de a merge mai departe ori de câte ori viață te încearcă. Nebunia și viteză de azi ne fac de multe ori să ne pierdem în detalii nesemnificative și să uităm că, de fapt, importantă e fericirea... iar la ea putem ajunge doar dacă înțelegem că viață, cu bune și mai puțin bune, e frumoasă atunci când iubești și ești iubit”, spune Andreea Bălan.

Mai mult, versurile piesei sunt extrem de expresive cu privire la ceea ce trăiește, în acestre momente, Andreea Bălan. ”În viață fă-mă să trăiesc / Tot ce nu am mai trăit / Și ia-mă iar pe drumul tău / Atunci când am greșit / Sși du-mă sus până la cer / Când n-am încredere / Și dă-mi o inimă de fier / Să trec peste orice”, este refrenul melodiei scoase de Andreea Bălan, de ziua simpaticei Clara, fetița ei și a lui George Burcea.

George Burcea, scandal cu Andreea Bălan

Când Andreea Bălan l-ar fi întrebat pe George Burcea care este motivul unei schimbări atât de bruște, el s-a mulțumit să repete aceleași declarații și să îi spună că nu are nevoie de familie, de soție și că vrea să fie singur, că are proiecte în care este implicat. ”Discuțiile dintre Andreea Bălan și George Burcea au fost extrem de tensionate, chiar dacă nu a mai devenit agresiv verbal cu ea. Dar i-a spus că nu o iubește, că nu o mai vrea. Și i-a spus-o foarte dur, nu a menajat-o deloc”, ne-a explicat sursa noastră. Iar acela a fost, de altfel, și momentul în care Andtreea Bălan a izbucnit, pe conturile ei de socializare, și a adus o serie de precizări cu privire la despărțirea de George Burcea, la presiunea fanilor ei: „Vă rog mult, nu-mi mai trimiteți astfel de mesaje, că eu renunț, ca și cum totul este la mine. El este cel care nu-și mai dorește familia”.

George Burcea, soțul Andreei Bălan, prins la volan cu droguri

George Burcea, conform comunicatului Poliției, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care a trebuit să ajungă la spital, pentru teste suplimentare, nu în casa în care era așteptat de fetițele lui și ale Andreei Bălan.

”Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, se menționează în comunicatul emis de poliție. Mai mult decât atât, susțin sursele noastre, George Burcea va fi nevoit să ofere explicații cât se poate de coerente polițiștilor pentru a se afla de unde provine substanța consumată.

De altfel, știrea referitoare la ceea ce i s-a întâmplat lui George Burcea pare să aducă lămuriri suplimentare cu privire la despărțirea dintre Andreea Bălan și actor, fanii vedetei reacționând la modul cel mai dur cu privire la comportamentul bărbatului.

Andreea Bălan pare să fi realizat că nu sunt multe șanse ca mariajul ei să fie salvat, mai ales în lumina ultimelor informații, vedeta fiind din ce în ce mai tristă, având postări pe conturile ei de socializare din ce în ce mai explicite cu privire la ceea ce se petrece între ea și George Burcea. ”Liniștea nu e goală, e plină de răspunsuri”, a notat Andreea Bălan după ce a încercat în van să vorbească cu soțul ei, George Burcea, atunci când el și-a vizitat fetele. Și, parcă dorind să transmită că este într-o situație dificilă, la o altă fotografie, Andreea Bălan a indicat că încearcă să fie puternică: ”Nu știi niciodată cât de puternic ești... până când a fi puternic este singura alegere pe care o ai”.

Andreea Bălan și George Burcea, la un pas de divorț! Artista a luptat pentru mariajul ei

”Nu mai pot comunica așa cum o făceau, Andreea suferă foarte tare din cauza asta, mai ales că, atunci când vine vorba de George, este mai înțelegătoare ca niciodată. Ea, culmea, îl și înțelege, știe că pentru el, probabil, este greu să fie în umbra ei, dar tot vrea să îl ajute să depășească situația. Andreea nu vrea, sub nicio formă, să se despartă de el și pentru că e convinsă că fiicele lor trebuie să crească într-o familie completă, să se bucure de prezența ambilor părinți pentru a crește sănătos. El nu înțelege că ea asta și-a dorit, și-a dorit o familie și copii, că, de fapt, ea nu are nevoie de nimic altceva, este totuși o femeie realizată”, ne-a spus sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan și George Burcea, la un pas de divorț

Când vine vorba de divorț, încă nu este nimic stabilit, deși cei doi au discutat de această posibilitate și, de ceva timp, Andreea Bălan nu mai vorbește cu el nici măcar pe conturile de socializare, George Burcea nemaifiind urmărit de frumoasa artistă. Mai mult decât atât, cu câteva zile în urmă, Andreea Bălan a decis să șteargă toate comentariile făcute de George Burcea pe contul ei de socializare și, mai mult decât atât, acum este o adevărată probă de voință pentru a mai găsi o fotografie cu ei doi pe contul de Instagram al talentatei artiste, semn că l-a ”șters” din viața ei virtuală, cel puțin.

Iar după ce l-a șters de peste tot, Andreea Bălan a făcut o postare care spune totul despre ce se petrece între ea și George Burcea. ”Bărbaților le plac femeile puternice. Da. Dar doar ca să le cucerească. Nu-și doresc să trăiască alături de ele. Se zbat să le cucerească, doar ca să-și demonstreze lor și celor din jur valoarea. Uite, frate, ce femeie capabilă mi-am tras eu! Femeile puternice sunt o provocare pentru ei. Sunt un examen. Sunt o confirmare. Doar că, după ce își fac demonstrația de forță, abdică. Fug. Pleacă. De ce? Pentru că femeile puternice sunt obositoare. Orice ar face ele și oricum ar face, când el se reflectă în ea, se vede mărunt, nerealizat, frustrat. Pe ea o vede ca pe o scorpie carieristă și autoritară”, este citatul care a făcut-o pe Andreea Bălan să îl pună, public, pe contul ei de socializare, semn că George Burcea nu se mai poate mula pe ideile pe care le are artista despre ce ar trebui să fie într-o casă.