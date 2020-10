Andreea Bălan si George Burcea

Scandalul dintre George Burcea și Andreea Bălan continuă! În cadrul unui interviu, artista a fost întrebată ce o deranjează cel mai mult la oamenii din jur. Pe lângă faptul că Andreea susține că nu tolerează minciuna, aceasta a mai spus că nu acceptă nici nedreptatea!

Andreea Bălan, mesaj dur pentru fostul soț

Situația dintre Andreea Bălan și George Burcea nu este deloc bună în acest moment. Se pare că cei doi soți își aruncă vorbe dure, cu fiecare ocazie. În cadrul unui interviu, cântăreața a fost întrebată de ce urăște cel mai multe la o persoană. Ea a răspuns că detestă cel mai mult miciuna și nedreptatea. În plus, Andreea Bălan a mai spus că odată cu înaintarea în vârstă, înveți să ierți mai ușor.

„Cu cât înaintezi în vârstă, devii mai înțelept, înveți că se pot ierta greșelile în funcție de conjunctură și de oameni. Cu toții greșim și este important să tolerăm și să fim mai iertători” a mai completat artista.

George Burcea si fosta sotie

George Burcea, răspuns pentru Viviana Sposub

Întrebat de Viviana Sposub, noua iubită a lui George Burcea, care a fost motivul pentru care actorul s-a despărițit de soția lui, acesta a dat următorul răspuns.

„S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri. Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el, eu nu o să fac nici în 15-20 de ani.

Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: «Bravo»! Păi ce faci, mă distrugi?”, a spus, printre altele, George Burcea.